Владимир ИЛЮХИН: «Неприкасаемых у нас нет»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН поддержал общественную инициативу о внесении изменений в уставы муниципальных образований по досрочному отрешению от должности глав муниципалитетов.

Вопрос был поднят в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае, которое провел глава региона.

По данным камчатского регионального отделения общероссийской организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией», в уставах большинства муниципалитетов порядок отрешения от должности избранных или назначенных глав администраций не прописан.

«Необходимые изменения в уставы муниципальных образований нужно внести. Неприкасаемых у нас нет. Многие главы муниципалитетов уже это понимают, как понимают и меру своей ответственности: они встроены в общую систему управления страной. Есть, конечно, заблуждающиеся. С такими надо будет поработать», – сказал глава региона.

Владимир Илюхин поручил министерству территориального развития совместно с главным правовым управлением губернатора и правительства края разработать проект документа.

Также были подведены предварительные итоги борьбы с коррупцией в исполнительных органах власти и местного самоуправления края. За период 2016 года отмечено снижение числа зарегистрированных сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Данный показатель снизился на 15 процентов, а количество возбужденных уголовных дел – на 8 процентов.

«Наиболее часто дела возбуждались по фактам мошенничества руководителей различных муниципальных предприятий и учреждений – 34 уголовных дела. По факту получения или дачи взяток было возбуждено 17 уголовных дел, присвоения денежных средств представителями муниципальных предприятий – 6 уголовных дел», – рассказала представитель следственного управления СК России по Камчатскому краю Елена Мансурова.

Она уточнила, что снижение показателей зарегистрированных сообщений о коррупционных преступлениях не свидетельствует о реальном сокращении их числа. «Особое внимание следует уделить таким сферам, как жилищно-коммунальное хозяйство, образование и наука в крае», – добавила Елена Мансурова.

Кроме того, были рассмотрены результаты работы исполнительных органов госвласти по реализации в крае национальной стратегии противодействия коррупции в 2016 году.

«Продолжают выявляться факты несоблюдения должностными лицами установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений, факты предоставления неполных сведений о полученных доходах (в том числе от реализации транспортных средств) и об имуществе», – рассказала руководитель главного управления государственной службы губернатора и правительства края Елена Мехоношина.

Решением членов комиссии работа по проведению антикоррупционных проверок исполнительных органов государственной власти и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления будет продолжена.