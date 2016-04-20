Требуется Дед Мороз!

Благотворительный фонд «Спаси жизнь» приглашает камчатцев принять участие в новогодней акции «Добрый Дед Мороз». Любой желающий – частное лицо или трудовой коллектив – может накануне Нового года исполнить желание и сделать счастливым одного из детей – подопечных благотворительного фонда «Спаси жизнь».

Эти ребята имеют тяжелые, порой – неизлечимые, заболевания. Многим мальчишкам и девчонкам пришлось рано повзрослеть, узнать, что такое боль, разлука, необходимость. Но, несмотря на все страшные испытания, дети остаются детьми и верят в чудеса. Они написали письма Деду Морозу и рассказали о подарках, которые мечтают получить на праздник.

Вот одно из таких писем, написанное мальчиком 9 лет, который находится в ремиссии после удаления опухоли головного мозга: «Дорогой Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом! Здоровья тебе и твоим помощникам. В 2016 году я учился неважно. Мне тяжело дается русский язык. Сложно учить стихи. Зато я хорошо делаю примеры. Я буду стараться учиться лучше. Я хочу служить в армии, в мотобригаде, хочу водить мотоцикл и квадроцикл. Поэтому прошу в подарок АК-47, пистолет с патронами, охотничий нож и две рации дальностью 3 км».

Среди желанных подарков, о которых просят Деда Мороза подопечные фонда:

– 3 планшета (эта вещь очень выручает во время длительного пребывания в больнице: можно играть, смотреть мультики и развивающие программы);

– велосипед (для девочки 5 лет);

– письменный стол (для девочки 10 лет);

– робот на пульте управления;

– детская касса;

– игрушка со свинкой Пеппой;

– мягкие игрушки с музыкой, песенками;

– книжки с музыкой;

– развивающие игрушки;

– детский ноутбук;

– игрушка из серии «Щенячий патруль».

Также БФ «Спаси жизнь» принимает памперсы для малышей и фрукты к новогоднему столу подопечных семей. Подарки можно привозить по адресу: г. Петропавловск, пр. Победы, 109, офис 25.

Большая просьба – предварительно звоните по тел. 8-914-024-25-65, 8-985-968-75-57, уточняйте информацию, чтобы не дублировать подарки. Торжественное поздравление детей и вручение подарков состоятся на чаепитии 25 января.

Кроме того, помочь подопечным фонда можно, отправив СМС со словом «ДАР» на короткий номер 3434. Автоматическое списание средств настроено на сумму 75 рублей, но можно пожертвовать любую сумму, указав ее после пробела, например «ДАР 200».



