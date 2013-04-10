200 вопросов губернатору

Ежегодная программа «Прямая линия с губернатором Камчатского края» вышла в эфир в субботу, 24 декабря. На связи со студией находились открытые площадки в Петропавловске-Камчатском и Елизове.

Для удобства жителей края в этом году прием обращений был начат заранее через специальный интернет-сервис.

В общей сложности на прямую линию с губернатором поступило порядка 200 обращений. Более 110 вопросов были приняты по телефону во время эфира, около 60 человек воспользовались интернет-сервисом, около 10 видеовопросов поступили от жителей районов края, в том числе северных поселков, еще 7 человек задали вопросы на открытых площадках в рамках телемоста. С вопросами к Владимиру Илюхину обратились жители краевой столицы, Вилючинска, Елизовского, Олюторского, Карагинского, Пенжинского, Мильковского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Тигильского районов.

Все, кто обратился на прямую линию с губернатором края, в обязательном порядке получат письменные ответы на свои вопросы.

Напомним, о чем в частности рассказал Владимир Илюхин, отвечая на вопросы земляков.





Сохраняются льготные авиатарифы для камчатцев

В 2017 году субсидирование льготных авиатарифов на перелеты по Камчатке для жителей края будет продолжено. На эти цели в бюджете края заложено порядка 500 миллионов рублей.

Отвечая на вопрос Александра Кузнецова из Паланы, Владимир Илюхин отметил, что за счет краевого бюджета на Камчатке субсидируется до 70 процентов экономически обоснованной цены на билет. Население в среднем оплачивает 30–40 процентов от тарифа.

«Благодаря программе объем перевозок по краю вырос, люди стали чаще летать, – подчеркнул Владимир Илюхин. – Несколько лет назад мы приняли решение распространить субсидии на всех жителей края, не только на северян. Сегодня этой льготой ежегодно пользуются порядка 50 тысяч человек. Но вы знаете, что весной с. г. было принято судебное решение эту программу закрыть, так как было много обращений от жителей других регионов, которые не могли пользоваться этой субсидией. Совместными усилиями нам удалось программу сохранить. Она, безусловно, будет продолжать работать».

Владимир Илюхин добавил, что с 2010 года авиатарифы по краю повышались всего дважды. В 2017 году пересмотра стоимости авиабилетов не запланировано. Если рост и будет, то только на уровень инфляции.





На подъезде к главному аэропорту будет свет

Новую линию наружного освещения построят на подъезде к главному аэропорту Камчатки, на 2-километровом участке трассы, соединяющей Петропавловск и Елизово. В ходе прямой линии Владимир Илюхин поручил проработать вопрос о включении объекта в краевую программу комплексного благоустройства.

С просьбой обустроить дорожный участок до аэропорта обратился житель Елизова Александр Бондаренко.

«Мне часто приходится ездить в Петропавловск как по старой дороге, так и по федеральной, – сказал Александр Бондаренко. – Радует, что по старой дороге привели в соответствие полотно, освещение, тротуары, искусственные неровности. Но огорчает, что от кольцевой развязки на 30 км и до аэропорта освещения нет».

Глава региона сообщил, что данный участок дороги находится в федеральной собственности, но линия вдоль него долгое время была «бесхозной». Чтобы провести ремонт, линию требовалось принять на баланс муниципального образования.

«Сегодня вопросы передачи линии в муниципалитет, по-моему, уже улажены, и если нормативные документы позволяют сделать заявку на включение в программу по благоустройству, то в следующем году мы работы на этом участке начнем», – сказал Владимир Илюхин.

Ветхие деревянные столбы вдоль проезда будут заменены на современные металлические опоры, на которых смонтируют энергосберегающие светильники.





Формируется новый реестр аварийных домов

В Камчатском крае формируют реестр аварийных домов, признанных таковыми в период с 2012 до 2017 года, сообщил Владимир Илюхин в ходе прямой линии.

С вопросом о перспективах расселения аварийных домов обратился житель села Мильково Андрей Васюк: «Мы проживаем в доме, признанном аварийным в 2013 году. Сейчас действие программы по переселению из аварийных домов распространяется на дома, которые признаны аварийными до 2012 года. Есть ли у нас возможность попасть в эту программу?»

Глава региона сообщил, что в крае начато формирование нового реестра аварийных домов. «В новый реестр как раз должно попасть жилье, которое не было учтено до 2012 года. По этим домам будет приниматься отдельное решение в части реализации программы. Безусловно, строительство по «аварийке» будет продолжаться», – сказал Владимир Илюхин.

Сформированный перечень станет основой для принятия в крае новой жилищной программы. В новый реестр аварийного жилья уже внесены сведения о 115 домах.

Напомним, программа по расселению из аварийного жилфонда действует в крае с 2014 года. В новые квартиры переехали более 700 человек. В текущем году новые дома сданы в Елизовском, Усть-Камчатском, Алеутском районах.





Около 100 семей с детьми-инвалидами обеспечены жильем

Порядка 100 камчатских семей, воспитывающих детей-инвалидов, обеспечены квартирами за счет средств краевого бюджета, сообщил глава региона.

С вопросом о мерах по решению жилищных проблем семей с детьми-инвалидами к губернатору обратилась жительница Петропавловска-Камчатского Кристина Парилова.

«Хочу от лица матерей, у которых дети-инвалиды, выразить вам огромную благодарность за денежную компенсацию на покупку автомобиля. С нашими детьми это необходимо, теперь мы можем их возить. Мой вопрос: планируется ли обеспечение в дальнейшем семей с детьми-инвалидами квартирами?» – спросила Кристина Парилова.

Глава региона отметил, что работа по обеспечению жильем данной категории граждан в крае будет продолжена. «На следующий год 45 миллионов рублей на эти цели заложено. Все, что сегодня позволяет наш бюджет, мы в этом направлении будем делать», – сказал Владимир Илюхин.

В министерстве ЖКХ и энергетики края пояснили, что программа по обеспечению жильем семей с детьми-инвалидами действует в крае 4 года. В 2013–2015 годы жильем были обеспечены 82 семьи, в 2016 году – 15. В ближайшие дни еще 4 семьи получат квартиры по договорам социального найма.

«Предусмотрены две формы поддержки: за счет средств краевого бюджета мы предоставляем квартиры или же социальные выплаты на приобретение и строительство жилья, – сообщила заместитель министра ЖКХ и энергетики края Елена Косова. – Размер социальной выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из состава семьи и средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения, ежеквартально утверждаемой Минстроем России. В 2016 году размер выплаты для семьи, состоящей, к примеру, из трех человек, составил порядка 2,5 млн рублей».





Автозимник Анавгай – Палана: построен очередной участок

Новый участок автозимника продленного действия построен вблизи села Тигиль. Для круглогодичного движения транспорта обустроены 10 километров проезда в сторону села Анавгай. Об этом в ходе прямой линии сообщил Владимир Илюхин.

С вопросом о том, как продвигается строительство всесезонной дороги между Анавгаем и Тигилем, к губернатору обратился житель Паланы Александр Кузнецов.

«Проблема очень острая, мы ей активно занимаемся в последние годы. Участок Палана – Тигиль запущен. Анавгай и Тигиль тоже надо соединить, это порядка 240 км. И сейчас у нас в работе 10-километровый участок от Тигиля в сторону Анавгая. Я был летом, смотрел, как продвигается стройка. Выполнен большой объем работ, есть участки, где приходилось выборку грунта делать до 10 метров. Этот участок готов к сдаче», – рассказал Владимир Илюхин.

Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке 230–240 км вблизи села Тигиль было начато в 2015 году. Сдача объекта по контракту – конец декабря 2016 года.

«Также начато строительство автозимника со стороны Анавгая. В работе сейчас 16-километровый участок. При наличии стабильного финансирования его планируем завершить в 2018 году, – добавил Владимир Илюхин. – Эти работы мы проводим за счет средств Росавтодора. Там понимают необходимость этого автозимника, значимость для края. Мало кто верил, что когда-то появится нормальная дорога между Паланой и Тигилем. Сегодня она активно эксплуатируется, и эту работу мы обязательно будем продолжать, чтобы весь 500-километровый участок между Анавгаем и Паланой работал в полную силу».

Глава региона добавил, что сейчас автозимник Анавгай – Тигиль для движения автотранспорта планируется открыть в январе, когда температурный режим позволит наморозить переправы через многочисленные водные преграды.