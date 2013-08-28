Смертельный «Боярышник» отправлен на карантин

26 декабря в России введен запрет на торговлю спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Такое решение было принято Роспотребнадзором по поручению российского Правительства после массового отравления жителей Иркутска, употреблявших внутрь лосьон «Боярышник».

С прилавков магазинов должны исчезнуть все бытовые жидкости, содержащие 25 процентов спирта в своем составе, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Под действие запрета попадают, например, такие спиртосодержащие лекарственные настойки, как настойка боярышника, пустырника, красного перца и т. д.

Напомним, что в Иркутске, где сейчас введен режим чрезвычайной ситуации, более 120 жителей отравились суррогатным концентратом «Боярышник», из них 77 скончались. Причем, если 31 человек был обнаружен мертвым по месту жительства, то 46 отравившихся умерли уже в больницах: медики оказались бессильны перед смертельным действием метанола. Именно метанол, входивший в состав пресловутого «Боярышника», стал причиной гибели людей.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже задержаны 23 человека. Дело ведет центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Одновременно по всей стране правоохранительными органами проводится операция «Суррогат», в ходе которой массово проверяются склады и торговые точки во всех городах и населенных пунктах. Уже появились неутешительные результаты таких проверок.

К примеру, на оптово-розничной базе в Ярославле обнаружены 252 литра косметического лосьона «Боярышник» без сопроводительных документов. Там же найдены и алкогольные напитки с поддельными специальными федеральными и акцизными марками, в том числе коньяки известных брендов.

На аналогичном складе в Тюмени изъято 150 тысяч контрафактных пузырьков с косметическими лосьонами «Боярышник» и «Вита-септ» на сумму более 3 млн рублей. В Ростовской области – почти 600 литров лосьонов «Боярышник», «Вита-септ», «Красный перец» и «Хлебный».

Как нам сообщили в камчатском УМВД, на территории края также активизирована работа полиции по выявлению контрафактного алкоголя. Причем связаны более пристальные проверки даже не с фактами отравлений в Иркутске: подобные операции на Камчатке традиционно проходят в преддверии Нового года. Как сообщили нам в пресс-службе камчатской полиции, пока серьезных нарушений оперативники не выявили, но работа будет продолжена, невзирая на новогодние каникулы.

Как же обезопасить себя и близких от употребления откровенной отравы? Для этого нам понадобятся минимальные знания отличия метилового и этилового спирта.

Итак, запомните: метанол или метиловый (технический) спирт является чистейшим ядом для человеческого организма, причем летальный исход гарантирован уже после 30–50 г его употребления. Этот спирт в основном применяется в промышленности: при выработке органических красителей и стекла, при создании искусственного шелка, при производстве растворителей и различных технических составов. Получают метанол из древесины, муравьиной кислоты и лигнина. Всасывание метанола в организме происходит гораздо медленнее, чем всасывание этилового спирта. В результате в человеческом организме происходит процесс окисления, в котором образуются ядовитые вещества, нейтрализовать которые практически невозможно. Метанол сразу же оказывает сильнейшее воздействие на нервную и сосудистую системы, а также на зрение. Если человек выживает после отравления, то часто остается слепым.

Первые признаки отравления метанолом – вялость, головная боль, общее недомогание, боли в пояснице и животе, расфокусировка зрения, сильно расширенные зрачки, возможна потеря сознания. При возникновении таких признаков следует немедленно вызвать медиков, а до их приезда постараться хотя бы максимально прочистить желудок отравившегося.

Этиловый и метиловый спирт совершенно одинаковые по вкусу, запаху и цвету, поэтому отличить простому человеку их будет достаточно трудно. Хотя есть несколько бытовых методов, позволяющих определить, что перед вами – этанол или метанол.

Для установления качества спирта и водки можете попробовать поджечь жидкость. Смотрите за цветом огня: если спирт горит синим или голубоватым пламенем, то, скорее всего, перед вами этанол. Метиловый спирт полыхает зеленым.

К народному методу относят пробу с применением картофеля. Очистите сырой картофель и киньте небольшую дольку в жидкость. Через несколько часов (!) она может поменять свой цвет. Если порозовеет, то перед вами напиток с метанолом, употреблять который категорически нельзя. В этиловом спирте картошка практически не меняет цвета (или приобретает синеватый оттенок).

В домашних условиях исследование можно провести при помощи медной проволоки. Сильно накалите ее над огнем и опустите в исследуемый раствор. Если в нем есть метанол, то появится запах формалина – резкий и очень неприятный. С этанолом такого эффекта не будет. Правда, таким способом можно проверить только крепкие напитки или непосредственно сам спирт.

Для следующего способа понадобится марганцовка. В чуть нагретый напиток бросьте ее на кончике ножа. Если алкоголь качественный, то никаких реакций происходить не должно – он лишь окрасится в розовый цвет. Если же жидкость начинает шипеть и пениться, то будьте уверены – в ней присутствует страшный яд метанол.

Ну и самое главное – знайте, что все вышеперечисленные способы проверки весьма условны и не дают стопроцентной гарантии. Поэтому залогом благополучия все-таки остается наша с вами бдительность. Употребляйте напитки, купленные только в официальных точках продажи. Не ведитесь на дешевизну алкоголя, продаваемого по народным каналам. И уж тем более не употребляйте всевозможную непитьевую продукцию типа лосьонов! Ведь на каждой бутылке с подобной жидкостью написано: «Внутрь не употреблять!» или «Только для наружногоприменения!». Кстати, подобные надписи были и на тех «фанфуриках» с «Боярышником», которые унесли жизни 77 жителей Иркутска.

Берегите себя и своих близких!