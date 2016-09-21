Недоделки и холод: «фронтовики» проверили готовность новой школы в Усть-Хайрюзове

Активисты камчатского отделения Общероссийского народного фронта проверили готовность к приему детей учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На встрече с активистами ОНФ 19 декабря 2016 года губернатор Владимир ИЛЮХИН сообщил, что открытие комплекса планируется в конце декабря.

«Новую школу в Усть-Хайрюзове ждали 20 лет. После того как сгорело старое здание, под учебу приспособили один из уцелевших корпусов, предназначенный для кружковой работы. Понятно, что обеспечить все условия, необходимые для образования детей, в этой ситуации было невозможно. Поэтому довести до конца этот строительный проект для камчатских властей было делом высокой социальной значимости. Накануне открытия мы провели общественную проверку и обнаружили некоторое количество недостатков», – рассказала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Марина Лысенко.

Она отметила, что отдельные дефекты можно будет устранить в ходе эксплуатации здания, однако среди них есть такие, которые могут стать препятствием к открытию учреждения. Не завершено оборудование классных комнат и бытовых помещений. В кабинетах открыта выступающая часть вентиляционной сети, которая имеет крайне неприглядный вид. В одной из гардеробных располагается электротехнический блок, который может представлять опасность для жизни и здоровья детей, следовательно, данное помещение не сможет использоваться по назначению. Подключение здания школы к телефонной и интернет-линиям до сих пор не произведено, в блоке детского сада отсутствует водоснабжение.

Одна из основных проблем – холод. В некоторых помещениях температура воздуха держится на уровне 14–15 градусов. По мнению представителя ОНФ, искать причины и принимать меры для устранения этой ситуации нужно сейчас, чтобы потом не нарушать школьный режим.

«Решение этой проблемы нельзя откладывать на потом. Возможно, будет достаточно просто увеличить количество секций радиаторов отопления, но может потребоваться и более серьезное вмешательство в систему», – предположила Лысенко.

В отдельную группу общественники выделили недостатки, которые свидетельствуют о качестве исполнения работ и материалов. К ним относятся неровные полы, неаккуратная облицовка дверных проемов.

«О полной готовности школы мы скажем, когда будут устранены все недоделки, убран строительный мусор, ликвидированы поломки, возникшие в ходе работ. Мы будем держать эти вопросы на контроле. Важно, чтобы ничто не мешало детям учиться, а педагогам работать», – добавила представитель ОНФ.

Она напомнила о необходимости оборудования на прилегающей территории ливневых стоков, чтобы оградить учреждение от стоячей воды в дождевой период.