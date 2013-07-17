Куда пойдём на Новый год?

На каток!

В Петропавловске каток открыт на стадионе «Спартак». Площадь ледового поля – 1 500 квадратных метров. Организаторы сообщают о том, что на катке установлено новое осветительное оборудование и елка. «Теперь на катке можно кататься в темное время суток, – рассказали сотрудники стадиона. – Вход на каток стоит 150 рублей для взрослых, для детей от 7 до 12 лет – 50 рублей, а для малышей до 7 лет он бесплатный. Аренда новых коньков стоит 250 рублей, коньков, бывших в употреблении, – 150 рублей». Коньков, по утверждению сотрудников, хватит на всех. Естественно, можно приходить и со своими коньками, которые тут же можно заточить за 150 рублей. Часы работы катка – с 11 до 22-х. Продажа билетов осуществляется до 21 часа. Следить за порядком на катке во время новогодних праздников будут сотрудники полиции.

Еще один каток залит на территории фонтана на 6 км. Здесь устроители катка обещают праздничную иллюминацию и хорошее освещение для посетителей. Прокат коньков у фонтана не предусмотрен, зато вход на каток совершенно бесплатный.





В центр Петропавловска, к елке!

Семейно-развлекательные программы и молодежные конкурсы ждут камчатцев на новогодних каникулах в центре Петропавловска. Ежедневно со 2 по 6 января с 13.00 до 15.00 малышей, их родителей, бабушек и дедушек у главной елки города будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Здесь можно будет поучаствовать в увлекательных конкурсах на ловкость, смелость и сноровку. В качестве призов за участие в конкурсах горожане получат сладости и небольшие подарки. Для этого городские власти приготовили больше 50 кг конфет, пряники, мягкие игрушки, пазлы, конструкторы, наборы посуды и приятные сувениры. Кроме того, для всех пришедших в новогодние праздники в центр города подготовлено множество других сюрпризов.

Во время всех новогодних каникул на площади будут работать аттракционы. Дети смогут покататься на электромобилях и железной дороге, каруселях, попрыгать на батутах и окунуться в виртуальную реальность на 3D-аттракционах. Будут также лошади, пони и собачьи упряжки.

Здесь же, в центре, будет организована новогодняя торговля сувенирами и игрушками, в купавах будут продавать горячую еду, чай, кофе и безалкогольные напитки.

При этом мэрия Петропавловска предупреждает, что в новогоднюю ночь входы на площадь к елке будут оборудованы рамками металлоискателей, и просит горожан не приносить с собой фейерверки и петарды. С 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января движение по улицам Ленинская и Озерновская Коса будет перекрыто. Новогодняя праздничная программа в центре Петропавловска начнется в 23 часа. В списке мероприятий – закрытие международного форума Дедов Морозов, музыкальная программа «С Новым 2017 годом!» и фейерверк.





На выставку Виталия ШОХИНА!

Персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации Виталия Шохина «Путевые зарисовки в акварелях» работает в малом выставочном зале Камчатского краевого художественного музея. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края. Здесь можно увидеть рабочие зарисовки и эскизы, выполненные художником во время его поездок по Камчатке, Чехии, Австрии и средней полосе России. Выставка будет принимать посетителей до 15 января. Выставочный зал расположен по адресу: ул. Ленинская, 36, остановка автобуса «Аллея флота». Часы работы: с 10.00 до 18.00, без перерыва, выходной – вторник. Телефоны для справок: 8 (415-2) 42-37-07, 8 (415-2) 42-60-15.





В библиотеку – на «Новогоднюю карусель»!

Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова приглашает взрослых и детей 4 и 5 января с 11.00 до 18.00 поучаствовать в программе «Новогодняя карусель».

Приходите, чтобы узнать о традициях празднования Нового года в разных странах, принять участие в старинных русских играх, отправиться в увлекательное путешествие в волшебную книгу. Познакомиться с интересной литературой можно будет на выставке книг для зимнего чтения«Книжная избушка».

Здесь же для всех пришедших в 11.00 и в 15.00 пройдут сеансы в новогоднем кинозале с просмотром фильма по сценарию А. Линдгрен «Малютка Чорвен, Боцман и Мозес».

В 12.00, 14.00 и 16.00 пройдет экоигра «Приключения в зимнем лесу» с мультфильмами о зимнем лесе и настоящими звуками камчатских лесов.

В 16.00 и 18.00 комикс-клуб «Амальгама» организует чемпионат по компьютерной игре «Наруто».

В разных отделах библиотеки в эти два дня пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и открыток, игры, викторины и развлекательные программы, будет работать мульткафе (любимые мультфильмы за чаем с пирожными!) и волшебная телефонная будка, из которой можно позвонить любимому сказочному герою.

Приходите! Вход свободный на все мероприятия. Вас ждут по адресу: пр. Карла Маркса, 33/1. Дополнительная информация по телефонам 25-23-55, 25-25-60 и на сайте kamlib.ru.