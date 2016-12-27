Специалисты для села: требуется возродить учебно-профильный комбинат в Елизове

Депутат Заксобрания края Кирилл ВОЛКОВ накануне посетил елизовскую вечернюю школу в поселке Пограничном. Народный избранник собирается добиться создания на базе этого учреждения учебно-производственного комбината для учащихся 8–9-х классов.

Ранее в этих стенах уже работал межшкольный учебный комбинат, который был ликвидирован после вступления в силу федерального закона, упразднившего такой тип образовательных учреждений. Однако жизнь доказала, что подготовка рабочих кадров на селе – жизненно важная необходимость. Вместе с директором школы Андреем Мамаевым Кирилл Волков осмотрел материально-техническую базу учреждения.

«Наша цель – восстановить учебно-производственный комбинат в Елизовском районе. Вопрос сложный и очень важный для нашего района. Прежде всего, мы хотим решить две задачи. Первое – обеспечить трудовые резервы для наших сельскохозяйственных предприятий. Район испытывает острую необходимость в таких специалистах, как токари, водители, трактористы, слесари, сварщики, электрики. И вторая проблема – в нашем районе примерно 200 детей ежегодно выпускаются из школы со справками, без аттестатов. По сути, это значит, что у них нет никаких дальнейших перспектив. А после получения специального образования в 8–9 классах у них, по крайней мере, появляется возможность трудоустроиться на предприятия района», – подчеркнул Волков.

Депутат отметил, что с руководством района и елизовского управления образования есть полное взаимопонимание в необходимости восстановления УПК. «Сейчас мы проводим ревизию, нам надо понять, какая еще нужна помощь. При необходимости будем обращаться в краевое правительство и министерство образования. Очень надеемся, что к 1 сентября 2017 года мы запустим классы учебно-производственного комбината», – сказал Волков.

Директор школы Андрей Мамаев считает, что для восстановления УПК, прежде всего, необходимы финансовые вложения в школьный автодром. «Часть учебной базы сохранена, имеется в наличии серьезный автодром. Вот в него и требуются основные вложения: необходим ремонт асфальтового покрытия, учебной горки, освещения. Необходима, конечно, и сама техника, чтобы готовить трактористов и других специалистов-техников для сельского хозяйства», – сказал директор.

Актуальность проблемы подтвердил и руководитель ОПХ «Заречное» Владимир Устименко, который также вместе с Кириллом Волковым побывал в школе. «Больше всего в сельском хозяйстве сейчас не хватает специалистов именно технического профиля. С каждым годом их становится меньше, так как многие уходят на пенсию. Если это заведение будет выпускать специалистов именно для сельского хозяйства, мы будем очень рады. Мы готовы сотрудничать и проводить практику для учащихся данных заведений, обучать работать на нашей технике. Мы готовы вносить свой вклад в подготовку нужных селу рабочих специальностей», – сказал Устименко.





Пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края