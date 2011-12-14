«Истина в природе»: открывается выставка Людмилы ЛУКЬЯНЕНКО

«Истина в природе»: открывается выставка Людмилы ЛУКЬЯНЕНКО

В краевом художественном музее открывается выставка Людмилы ЛУКЬЯНЕНКО «Истина в природе», сообщили в Камчатском центре народного творчества.

Фотовыставка «Истина в природе», посвященная Году экологии в России, откроется 12 января в 17.00 в Большом зале Камчатского краевого художественного музея. Посетителям экспозиции представится возможность увидеть обворожительные камчатские пейзажи и портреты обитателей дикой природы во все времена года.

Людмила Лукьяненко – член Союза журналистов России, Творческого союза художников России и народного фотоклуба «Камчатка» Камчатского центра народного творчества. Являясь фотокорреспондентом газеты «Камчатская правда», она облетела, объехала и обошла весь полуостров вдоль и поперек. За это время ей удалось собрать собственную коллекцию живописных фоторабот.

Фотовыставка будет работать до 4 февраля.

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