Краевая детская библиотека откроется в конце января

В Петропавловске-Камчатском готовится к открытию новое здание краевой детской библиотеки им. Виталия Кручины.

Строительство здания на улице Владивостокской в столице края завершено, идет подготовка к приему первых читателей. Планируется, что новоселье состоится уже в конце января.

Новое здание библиотеки посетил губернатор края Владимир Илюхин. Он осмотрел помещения, пообщался с коллективом учреждения, поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве, и обратился к сотрудникам учреждения с просьбой ускорить подготовительные работы, чтобы в конце января библиотека смогла распахнуть двери для своих читателей.

О планах работы библиотеки губернатору рассказала директор учреждения Татьяна Большакова. «Мы с большим удовольствием примем не только детей младшего и старшего школьного возраста, но и ребят-дошкольников, детей с родителями, студентов. Каждый сможет найти для себя интересную литературу. Кроме того, здесь созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здание оснащено пандусом, поручнями, санузлом, специальной мебелью. Здесь будет удобно всем», – сказала Татьяна Большакова.

В новом здании размещаются читальный и актовый залы, отделы для обслуживания ребят из младших и старших классов. Помещения библиотеки оборудованы современной мебелью с учетом возрастных особенностей детей. В фондах хранения – передвижные стеллажи, что дает возможность максимально эффективно использовать пространство.

До июня 2016 года КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины» располагалась в помещениях части здания детского сада № 17 и занимала площадь около 900 квадратных метров. Сегодня площадь библиотеки составляет 1 400 кв. метров. Книжный фонд насчитывает более 200 000 экземпляров книг различной тематики – от художественной до справочной литературы.