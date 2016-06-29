Школа, детсад, интернат: в селе Усть-Хайрюзово открывается современный учебный комплекс

Новый учебный комплекс сдан в эксплуатацию в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На торжественном мероприятии присутствовали ученики и их родители, воспитатели и учителя, воспитанники детского сада и интерната, которые в скором времени станут хозяевами в новом здании.

Поздравить сельчан с открытием новой школы приехали заместители председателя правительства края Владимир Пригорнев и Тимофей Смирнов, министр образования и науки края Виктория Сивак,глава сельского поселения Михаил Мельничуки другие.

Новый учебный комплекс на севере Камчатки включает в себя не только школу с просторной и современной столовой, спортивным и актовым залами и оранжереей. Здесь же расположились детский сад и интернат. Всего обучаться в новом комплексе будут порядка 200 детей.

Сейчас идет подключение учебного комплекса к сети Интернет, наладка современного школьного оборудования, расстановка мебели, распределение кабинетов. Коллектив школы совместно с родителями готовит классы к приему детей.

В торжественной обстановке символический ключ от школы был передан директору сельского учебного учреждения – Юлии Буровой. Вместе с ключом ей также был вручен подарок от администрации Тигильского района – сертификат на приобретение снегоуборочной техники.

Строительство учебного комплекса школа – детский сад в Усть-Хайрюзове началось в ноябре 2011 года. В 2014 году контракт на выполнение работ с подрядчиком, предприятием «Коммунтехцентр Камчатка», был расторгнут по решению суда из-за систематического нарушения сроков выполнения работ. В ноябре 2014 года объект был передан в Дирекцию по строительству Камчатского края для завершения работ.