Поэт Георгий ПОРОТОВ – в воспоминаниях земляков

В Милькове прошла презентация книги «Певец страны Уйкоаль» о Георгии ПОРОТОВЕ, которая переросла в вечер памяти поэта. Депутат Заксобрания края Татьяна РОМАНОВА приняла участие в презентации и привезла в Мильково молодежный национальный ансамбль «Банго-банго».

«Певец страны Уйкоаль» – так называется новая книга о поэте Георгии Поротове, в которую вошли воспоминания мильковчан о знаменитом земляке, а также его стихи об односельчанах. Иллюстрирована она рисунками учеников художественного отделения детской школы искусств с. Мильково на темы произведений Георгия Поротова. В книге также использованы воспоминания известных камчатских писателей и публицистов.

Виктория Михайлова, руководитель клуба «Камчадалы» при информационно-краеведческом отделе районной библиотеки имени Г.Г. Поротова, рассказала, что считает себя воспитанницей мэтра: «Так получилось, что Георгий Германович, будучи заведующим отдела культуры, принимал меня на работу и потом был наставником долгие годы. С его легкой руки я стала заниматься краеведением. Уже после его кончины довольно часто мы проводили вечера памяти нашего поэта. Так и родилась идея собрать воспоминания о нем. А его стихи о земляках пронизаны особой теплотой. Мне кажется, что ни один писатель Камчатки не отвел столько места своим землякам в творчестве. Очень приятно, что на наше мероприятие откликнулась депутат Законодательного Собрания Татьяна Флоровна Романова, которую мы всегда очень ждем. Она не просто приехала, но и привезла молодежный национальный ансамбль «Банго-банго», а также поделилась воспоминаниями, приняла участие в концертном номере».

Книги «Певец страны Уйкоаль» в свободной продаже не будет, весь тираж направят в библиотеки края. И уже идет речь о дополненном ее переиздании. Презентация книги постепенно переросла в вечер памяти поэта. На сцене звучали его стихи, воспоминания о народном поэте. Очень трогательным было выступление Любови Поротовой, дочери Георгия Германовича. К мильковчанам обратилась и народная артистка России, депутат Татьяна Романова: «Первые впечатления о Поротове у меня еще с 1970 года, когда ансамбль «Эльвель» приехал с гастролями и Георгий Германович участвовал в концерте – выступал с номером, играя на мандолине. Номер был посвящен Великой Отечественной войне. До сих пор я помню, какое огромное впечатление он на меня произвел. Георгий Германович – настоящий талант, при этом он был скромным человеком, с потрясающим чувством юмора… Спасибо, что вы храните память о народном поэте и проводите такие вечера. Передаю вам привет и наилучшие пожелания от председателя Законодательного Собрания Валерия Раенко и его первого заместителя Андрея Копылова».

Татьяна Романова вручила клубу «Камчадалы» подарок и также выступила в концертной программе, солируя в финальном танце под знаменитую поротовскую песню «Утки» вместе с национальными ансамблями «Кыкша'ай» и «Банго-банго».





Пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края