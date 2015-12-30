Календарь 23-29 января 2017 г.
23 января
- В 1956 году Камчатская область, входившая в состав Хабаровского края, выделена указом президиума Верховного Совета РСФСР в самостоятельную область.
24 января
- 65 лет со дня рождения Александра Васильевича Савицкого, генерального директора ОАО «Камчатжилгражданстрой» (1952 г.).
- В 1828 году начальником Камчатки П. Голенищевым с Высочайшего соизволения на полуострове открыта первая казенная библиотека.
- В 1964 году в областном центре вступила в строй АТС на 3 тысячи телефонных номеров.
- За один этот день в 1988 году в Петропавловске сошли 30 лавин, которые вынесли с сопок города более 100 тысяч тонн снега. Были разрушены 2 дома, на улицах Советской и Портовской, пострадали квартиры дома на улице Закхеева.
25 января
- Родилась Валентина Тадеевна Броневич, уполномоченный по правам человека в Камчатском крае (1956 г.).
- Родился Григорий Максимович Беккер, председатель правления камчатской организации Союза журналистов России (1963 г.).
- В 1962 году сильнейший ураган свирепствовал в Петропавловске: скорость ветра достигала 49 м/с.
26 января
- День образования военной комендатуры Петропавловск-Камчатского гарнизона (1946 г.).
27 января
- Родился Игнат Николаевич Огородников, председатель совета депутатов сельского поселения «село Седанка» Тигильского муниципального района (1969 г.).
- Образование ООО «СПК «Овощевод» (1992 г.).
28 января
- Родилась Наталья Николаевна Боруцкая, глава сельского поселения «село Таловка» Пенжинского муниципального района (1959 г.).
- 7 лет со дня открытия (2010 г.) в Петропавловске-Камчатском физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный».
29 января
- Юбилей Лидии Михайловны Волощенко, председателя камчатской территориальной организации профсоюза работников водного транспорта РФ (1957 г.).
- В 1957 году возобновлено издание молодежной газеты «Камчатский комсомолец» (выпуск издания был остановлен в 1941 году). Газета выходила до середины 1990-х.
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