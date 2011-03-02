Северный морской путь: уникальный транзитный рейс в условиях полярной ночи

Впервые в истории мореплавания в высоких широтах российские суда совершили коммерческий рейс по Северному морскому пути в условиях полярной ночи и сложной ледовой обстановки. Успешный эксперимент зимней проводки судов в полярных водах подтверждает возможность круглогодичного использования СМП.

Арктический челночный танкер «Штурман Овцын», теплоходы «Арктика-1» и «Audax» в сопровождении атомного ледокола «50 лет Победы» за две недели, с 21 декабря 2016 года по 3 января 2017 года, преодолели путь от Берингова пролива до Обской губы Карского моря. В составе каравана «Штурман Овцын» прошел около 2 400 морских миль. Затем танкер самостоятельно проследовал под погрузку к мысу Каменному, Обская губа.

В «Совкомфлоте» отметили, что «благодаря квалификации и высокому профессионализму российских моряков ни полярная ночь, ни ледовые сжатия, ни неизбежные сложности совместного караванного плавания разнородных судов не смогли помешать судам каравана успешно выполнить рейс под проводкой атомного ледокола «Атомфлота».

«Штурман Овцын» – очередное судно серии арктических челночных танкеров, заказанных группой компаний «Совкомфлот» в рамках долгосрочного контракта с компанией «Газпром нефть» и предназначенных для доставки сырой нефти с полуострова Ямал (ЯНАО) в порт Мурманск в условиях круглогодичной навигации. Суда зарегистрированы под российским флагом, порт приписки – Санкт-Петербург.

«С учетом того, что нынешняя зима характеризуется низкими температурами, опыт коммерческого использования СМП в условиях полярной ночи тем более выглядит перспективным в контексте организации круглогодичной международной грузовой линии в российских полярных морях», – считает генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин.

По его словам, мы стали свидетелями исторического прорывного события. Оно сравнимо по своему значению с первым переходом по СМП за одну навигацию в 1932 году ледокольного парохода «Александр Сибиряков». И, если тогда была доказана возможность хозяйственного использования Северного морского пути летом и ранней осенью, то сегодня подтверждены прогнозы аналитиков, в число которых входит и Николай Пегин, о потенциале круглогодичного коммерческого использования СМП, что логично превращает его в активную международную транспортную артерию.

Успешная зимняя проводка судов в российских полярных водах выносит реализацию проекта создания в Петропавловске-Камчатском порта-хаба на трассе Национальной арктической транспортной линии на повестку дня отчетливой перспективы. Круглогодично действующий СМП не сможет обойтись без точки перегруза контейнеров с обычных судов на теплоходы усиленного ледового класса. Такой площадкой станут терминалы самого северного незамерзающего российского порта на Тихом океане – Петропавловского хаба. Необходимость его создания, напомнил Николай Пегин, подчеркивается в концепции развития Северного морского пути, которая разработана аналитическим центром при Правительстве РФ в минувшем году.