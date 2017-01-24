Очередная партия имущества «Сварога» арестована

Долги ООО «Сварог» растут, и, судя по всему, в судьбе прославленного торгового предприятия будет поставлена точка.

Судебные приставы арестовали очередную партию имущества – торговоеоборудование «Сварога» в КВЦ, где общество осуществляло торговую деятельность. Теперь продавать там продукты ООО не сможет, поскольку арест наложен на имущество без права пользования.

Напомним, производство в отношении ООО «Сварог» было возбуждено в июле 2016 года. К долгам по аренде и заработной плате, исполнительскому сбору и госпошлине, которые составляли на конец ноября 1,2 миллиона рублей, добавились долги перед Федеральной налоговой службой и Пенсионным фондом РФ. На сегодня общий долг предприятия перед взыскателями различной очереди составляет 2 млн 400 тысяч рублей.

Ранее судебные приставы уже арестовали торговое оборудование в зале магазина «Сварог» и оставили за ним право пользования данным имуществом. Затем под арест попал земельный участок, принадлежащий ООО, и часть здания, где находятся кулинарные цеха предприятия. Кроме этого, арест был наложен на 50 процентов денежных средств, поступающих в кассу магазина.

Однако общество выплатило только около 125 тысяч рублей долга по заработной плате, а потом и вовсе перестало предпринимать действия к погашению остальной задолженности. В настоящее время судебные приставы готовят документы для передачи арестованного имущества «Сварога» на оценку и реализацию.





Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю

