Ещё двум предприятиям присвоен статус резидента ТОР «Камчатка»

Ещё двум предприятиям – «Камчатская мельница» и «Свободный Порт Камчатка» – присвоен статус резидента территории опережающего развития «Камчатка».

Как сообщила руководитель агентства инвестиций и предпринимательства края Оксана Герасимова, в планы компании «Свободный Порт Камчатка» входит создание в столице края современного многофункционального транзитного грузового узла для обработки, приема и перевозок грузов, следующих с Камчатки в другие российские регионы, страны Юго-Восточной Азии, Европу по трассе Северного морского пути, а также сокращение сроков доставки грузов между Дальним Востоком и Центральной Россией.

«Инвестиционным проектом предусмотрено строительство с нуля рефрижераторного терминала, терминала по обработке навалочных и генеральных грузов и пассажирского терминала для организации внутреннего водного туризма в районе губы Авачинской. Пропускная способность терминалов составит 1,2 миллиона тонн в год», – рассказал директор компании «Свободный Порт Камчатка» Виктор Лаевский.

Общий объем финансовых вложений в строительство составит около 4 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019–2020 годах.

Цель инвестиционного проекта компании «Камчатская мельница», больше известной как комбикормовый завод, является обеспечение потребности края в качественном комбикорме.

«В рамках проекта планируется ввод в эксплуатацию силосного склада готовой продукции, установка высокотехнологичной линии гранулирования кормов с использованием инновационных технологий с применением напыления витаминных добавок, рыбьего жира, растительных масел, других ингредиентов и прочие мероприятия», – рассказал генеральный директор предприятия «Камчатская мельница» Дмитрий Чередниченко.

Суммарная стоимость проекта – почти 180 миллионов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2017 года. Основными потребителями комбикорма станут аграрные предприятия края, занимающиеся животноводством и птицеводством.

Добавим, что «Камчатская мельница» – единственное в крае предприятие, которое производит и реализует комбикорма в регионе и имеет стабильный спрос на свою продукцию.

В настоящее время резидентами ТОР в крае являются 19 предприятий с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей.