ГРИПП стучится в дверь...

24 января в Камчатском крае введен карантинный режим. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ продолжает осложняться, количество заболевших растет.

«Пока речь не идет о закрытии школ или других организаций. Мы не фиксируем превышения эпидпорога в возрастной категории от 7 до 14 лет. Считаю, что свой положительный эффект дало решение о продлении каникул в образовательных учреждениях», – рассказал заместитель председателя правительства края Валерий Карпенко.

Он подчеркнул, что в аптеках Камчатского края в настоящее время противовирусных препаратов достаточно. «Дефицита лекарственных препаратов в наших учреждениях нет, в больницах развернуто достаточное количество коек. Поэтому можно говорить о том, что Камчатка готова противостоять ситуации», – сказал зампред.

Что подразумевает карантинный режим? Как отметил Валерий Карпенко, на территории региона вводится запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях, масочный режим в учреждениях и на предприятиях, соблюдаются ограничительные меры в медицинских учреждениях, ведется ежедневный мониторинг посещаемости в образовательных учреждениях и многое другое.

По словам главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю Натальи Ждановой, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ продолжает осложняться, количество заболевших возрастает. В связи с этим 23 января 2017 года было издано постановление «О начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом и усилении профилактических и противоэпидемических мероприятий в Камчатском крае».

«В ряде районов Камчатского края превышение расчетных эпидемических порогов составило от 10 процентов (Тигильский район) до 612 процентов (Пенжинский район). Полностью приостановлены занятия в 7 детских образовательных организациях, частично приостановлены – в 11. Сложившаяся ситуация свидетельствует о начале эпидемии гриппа на территории Камчатского края», – сказала Наталья Жданова.

Согласно данным министерства здравоохранения края, по итогам лабораторных исследований на Камчатке по-прежнему доминирует вирус гриппа А (Н3N2). Имеются лабораторно подтвержденные случаи ОРВИ. «Зарегистрированы случаи внебольничной пневмонии, среди которых – 9 случаев с тяжелым течением болезни, 21 – со средней тяжестью. Летальных исходов от внебольничных пневмоний не зарегистрировано. Случаев гриппозной пневмонии нет», – рассказала министр здравоохранения края Татьяна Лемешко.

В настоящее время в крае на карантин полностью закрыты 1 детский сад (Быстринский муниципальный район) и 6 школ (Алеутский, Мильковский, Соболевский и Олюторский муниципальные районы). Частично закрыты 8 групп в пяти детских садах и 11 классов в шести школах Камчатского края.

В связи с указанной ситуацией врачи рекомендуют:

– чаще мыть руки с мылом, которое удаляет и уничтожает микробы, или пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками; чистить и дезинфицировать поверхность (столов, дверных ручек, стульев и др.), используя бытовые моющие средства, которые уничтожают вирус;

– чаще проветривать помещение;

– избегать близкого контакта с больными людьми, соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных; прикрывая рот и нос платком при кашле или чихании, реже трогать руками глаза, нос или рот; не сплевывать в общественных местах, так как вирус легко передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле и др.);

– избегать поездок и посещения многолюдных мест;

– соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность, особенно на свежем воздухе, и одеваться с учетом погодных условий.

Заболевшим ОРВИ и гриппом рекомендуем своевременно обращаться за медпомощью, особенно лицам с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология, бронхиальная астма, ожирение, хронический гепатит, заболевания почек), больным с температурой, кашлем, слабостью необходимо вызывать врача на дом.