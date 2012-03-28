День всех влюблённых в рыбу

Как бы хорошо ни закончился предыдущий год, как бы много водных биологических ресурсов ни выловили и как бы много их ни купили и ни съели, не стоит забывать об основной угрозе для рыбодобывающей отрасли – угрозе выбытия флота. И угроза эта нарастает с каждым переносом принятия нормативно-правовых актов по инвестиционным квотам.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в большом интервью «Российской газете» рассказал, что проекты постановлений прошли процедуру общественного обсуждения и формат и прозрачность распределения самих инвестиционных квот больше не вызывают сомнений у рыбаков. Однако поступила новая партия предложений и замечаний, по которым, естественно, будет организовано отдельное совещание – хорошо, если одно.

В общем, глава ведомства озвучил много позитивных отраслевых фактов – например, что будет ужесточаться наказание за браконьерство, что значительно упрощен процесс доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральную Россию – а ведь этот вопрос стоял очень остро. Ранее поезда шли 20–25 дней, но сейчас сотрудничество с РЖД налажено, и на доставку уходит всего 7–8 дней. «Благодаря сокращению времени перевозки сократились сопутствующие затраты. В этом году дефицита подвижного состава не было, РЖД обеспечило в нужном количестве согласно разработанному графику», – рассказал Илья Шестаков.

Правда, по ключевым моментам – хотелось бы прочитать чуть больше уверенности в его словах: «Мы уже в ближайшее время внесем пакет документов в Правительство. И надеемся, что механизм заработает в 2017 году, – заявил он. – Перед нами стоит задача в следующем году провести отбор заявок, чтобы инвесторы начали заключать договоры».

Опять в следующем году? Помнится, начать распределять квоты обещали уже в начале 2017-го. Конечно, вины Ильи Васильевича в этом нет. Проблема – в разобщенности участников обсуждения. По хорошему, надо было еще год назад начать выдавать дополнительные квоты на минтая и сельдь под пару видов судов и под береговые заводы и холодильные мощности – уже были бы первые результаты (не готовые суда, конечно, но, по крайней мере, уверенные прогнозы).

«В отношении Дальнего Востока речь шла о строительстве судов для промысла минтая и сельди. Не принимая в целом сам подход инвестиционных квот, этот вариант хотя бы отвечал на вопрос: что предлагается рыбакам, – высказывал мнение председатель правления Союза рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области Сергей Сенько.– На сегодняшний день вообще непонятна точка приложения тех денежных средств и ресурсов рыбаков, которая бы отвечала запросам государства в целом».

Но что теперь говорить – безусловно, хорошо, что в проекте прописываются разные орудия лова и требования к объектам береговой переработки и вносится в перечень множество различных морских обитателей, включая даже крабов. И нет сомнений в том, что подобные документы должны быть детально проработаны и выверены, чтобы в будущем не возникло конфузов. Но сколько же можно править несчастные бумажки, которых развелось уже столько, что разработчики сами в них путаются?

Еще 26 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раздал поручения, которые должны стимулировать этот затянувшийся процесс. Может, эти поручения и не сильно отличаются от декабрьских поручений Владимира Путина, даже по большей части их дублируют, но, когда два таких важных человека начинают подгонять, возможно, возникнет меньше противоречий. Срок Дмитрий Анатольевич обозначил вполне конкретный – день всех влюбленных.

Если все пройдет гладко и законотворцы выразят в этот день свою любовь к рыбе, то шансы вовремя возродить отрасль и не растерять достигнутых результатов значительно возрастут.





Макс ФИШМАН, главный редактор аналитического издания «Где рыба?»