Рекорд «Берингии-2017»

Рекордное число каюров заявилось на участие в «Берингии-2017». Свое намерение выйти на старт гонки подтвердили уже 18 участников. 16 упряжек представляют шесть районов Камчатского края, две – Чукотский автономный округ. Об этом сообщили в оргкомитете гонки.

«В общей сложности на гонку заявились 18 каюров. Это новый рекорд камчатской гонки. До этого самыми массовыми оставались гонки 2009 и 2010 годов. Тогда на старт вышли по 17 упряжек, – отметил представитель оргкомитета. – Прием заявок завершился 1 февраля».

В настоящее время свои заявки в оргкомитет подали 3 каюра из Быстринского района – Виталий Тишкин, Владислав Ревенок и Александр Чуприн; 3 из Елизовского района – Андрей Семашкин, Анастасия Семашкина, Андрей Притчин; Роман Мандятов из Мильковского района; 5 каюров из Карагинского района – Валерий Соколов, Алексей Суздалов, Сергей Уваров, Евгений Кутынковав, Аркадий Нинвит; 2 из Олюторского района – Иван Нивани, Герман Айначгин; 2 из Тигильского района – Николай Левковский, Валентин Левковский; 2 каюра с Чукотки – Михаил Тельпин (Провиденский район), Геннадий Томилов (Чукотский район).

«Александр Чуприн, сын Валерия Чуприна, неоднократного участника «Берингии», в этом году впервые выйдет на трассы большой гонки, а вот его отец пойдет волонтером, – рассказал представитель оргкомитета. – Еще одна интрига этого года – участие отца и сына Левковских. Старший Левковский, Николай Николаевич, трижды становился чемпионом «Берингии». Младший, Валентин, чемпионский титул завоевал в прошлом году. Оба заявляют, что будут биться «по-серьезному», уступать и делать поблажки друг другу не будут. Женские ряды «берингийских» каюров в этом году представит Анастасия Семашкина. Для нее «Берингия-2017» станет четвертой гонкой. Дважды Анастасия становилась бронзовым призером. До нее ни одна из женщин-каюров не подходила к пьедесталу марафонской гонки так близко».





На гонку заявились два чукотских каюра

В оргкомитет «Берингии-2017» поступили заявки на участие от двух каюров с Чукотки. В этом году на старт традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках намерены выйти Михаил ТЕЛЬПИН и Геннадий ТОМИЛОВ.

«Мы будем рады принять наших гостей – опытных каюров с Чукотки, – отметил представитель оргкомитета камчатской гонки. – Они оба являются неоднократными участниками и победителями гонки «Надежда», которая ежегодно проходит по территории Чукотского автономного округа. У Михаила Тельпина есть и опыт участия в «Берингии»: в 2010 году он прошел камчатскую гонку, став ее бронзовым призером».

Для участия в «Берингии-2017» каждый из чукотских каюров заявил упряжку с 12 собаками.

Напомним, заявочная кампания «Берингии-2017» длилась до 1 февраля. Торжественное открытие гонки состоится 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Старт «Берингии-2017» намечен на 5 марта. В этом году каюры выйдут на маршрут из села Эссо Быстринского района. Участникам заезда предстоит преодолеть дистанцию 1 500 километров. Гонка пройдет через села Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка, пгт. Палана, Оссору, Карагу, Ивашку и другие. Финишируют спортсмены в Усть-Камчатске ориентировочно 28 марта.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края