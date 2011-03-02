У разбитого корыта...

В ноябре прошлого года мы писали о том, что уже более пяти лет бывшие работники ОАО «Петропавловская судоверфь» не могут получить заработную плату. Более 250 рабочих и представителей инженерно-технического состава некогда славного предприятия, доведенного до банкротства небезызвестным Алексеем УСОВЫМ, ждут выплат в общей сумме более 34 миллионов рублей.

Вернуть людям зарплату, как и долги прочим многочисленным кредиторам искусственно обанкроченного ОАО, – задача арбитражного управляющего Максима Павлова. По недавним заверениям его заместителя, в результате продажи имущества предприятия денег хватит на погашение долга перед всеми работниками, и задолженность погасят приблизительно к концу 2016 года. Однако, как сообщили в Арбитражном суде Камчатского края, задолженность по зарплате не снизилась. А 14 декабря 2016 года суд определил продлить срок конкурсного производства в отношении ОАО «Петропавловская судоверфь» еще на пять месяцев. И это уже пятое (!) по счету продление конкурсного производства, которое тянется с октября 2014 года. В течение этого времени Максим Павлов и его зам Руслан Балов получают зарплату, ездят в отпуск, словом, все у них «как у людей». А где результаты их праведных трудов? Их пока нет. Быть может, они и появятся к 16 мая сего года, когда управляющему придется в очередной раз отчитываться перед арбитражным судом. С другой стороны, по закону конкурсное производство может продлеваться бесконечно, пока не будут достигнуты цели. А какой смысл их достигать, если управленцев предприятия-банкрота и сейчас неплохо кормят?





Безнадежные товарищи по несчастью

Все же шанс вернуть заработанные деньги у бывших работников ОАО «Петропавловская судоверфь» имеется. В отличие от их товарищей по несчастью, в свое время путем шантажа и обмана переведенных директором Алексеем Усовым на предприятие-пустышку с похожим названием – ООО «Петропавловская судоверфь».

Напомним, что истоки долгой и некрасивой истории вокруг судоверфи восходят примерно к 2010 году, когда выяснилось, что на многочисленных предприятиях-призраках Алексея Усова, сына экс-председателя камчатского облсовета Альберта Усова, начали возникать серьезные проблемы. Местные СМИ уже тогда успели назвать его претендентом на звание «самого молодого, но самого опытного афериста на Камчатке». Поговаривают даже, что сегодня он увлечен написанием мемуаров на тему, как украсть сотни миллионов и выйти сухим из воды. За свою недолгую жизнь Усов-младший учредил несколько десятков предприятий, потом также легко разорил их, что не помешало ему не только остаться на свободе, но и процветать. Молодой предприниматель, депутат городской думы Петропавловска-Камчатского, «кинул» на деньги не только сотни своих подчиненных, «Камчатскэнерго», но и один из крупнейших банков России ОАО «Россельхозбанк», мошенническим путем получив кредит (на сегодня он должен банку с учетом процентов порядка 140 млн рублей).

Нельзя сказать, что правоохранительные органы совсем уж бездействовали. Нет, когда на предприятиях Усова не выплачивалась зарплата, он подвергался административной ответственности. А в 2012 годукамчатский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ даже взялся за расследование уголовного дела в отношении Усова по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев в ОАО «Петропавловская судоверфь». Но 31 декабря 2014 года производство по нему невзначай прекратилось в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. А по уголовному делу о незаконном получении кредита в Россельхозбанке даже состоялся суд. Усов был признан виновным, однако отделался условным сроком.

С Камчатки Усов уехал гордым, свободным и весьма состоятельным человеком и сейчас, говорят, отлично себя чувствует то ли в Калининграде, то ли уже за пределами страны.





Обманом и шантажом

ООО «Петропавловская судоверфь» – бедный родственник ОАО с одноименным названием, по сути – звено громоздкой мошеннической машины. До конца 2012 года ОАО «Петропавловская судоверфь» работала единым коллективом. ООО было создано в ноябре 2012 года.

Валерий Дубровский – один из бывших работников судоверфи (ОАО, затем и ООО), являлся начальником производственной службы, занимался оформлением документов на прием судов в ремонт, составлением смет и договоров.

«Создание фирмы – ООО «Петропавловская судоверфь» – Усов объяснил работникам тем, что все счета ОАО арестованы, а открытие нового юридического лица якобы позволит решить все проблемы, в том числе выплачивать зарплату, – рассказал Валерий Дубровский. – Отнеслись мы к этой информации настороженно. Усов являлся единственным учредителем ООО, а генеральным директором назначил Ивана Ивановича Иванова. Мы его хорошо знали и поверили его уговорам. В итоге в ООО перешла львиная доля коллектива, более сотни человек. И действительно, поначалу дела продвигались. В течение примерно четырех месяцев зарплата выплачивалась без задержек. Но Иванов почувствовал неладное и уволился, понимая, что все деньги Усов забирал себе. И Усов сам начал рулить фирмой. Начали арестовывать счета. Тогда он создал очередную фирму – ООО «Судоверфь». Работников в ней не было, как и материальных ценностей. Видимо, как и ООО «Петропавловская судоверфь», она служила стиральной машинкой, через которую отмывались финансовые потоки».

Долги по зарплате в ООО «Петропавловская судоверфь» начали расти снежным комом. В 2015 году фирма растворилась в вечности, а сам Усов – где-то на просторах бескрайней страны. Работники остались без зарплаты, хотя судоверфь все время работала, велась полноценная производственная деятельность, ремонтировались суда.

Обманутые работники пытались искать правды там, где, как им казалось, ее нельзя не найти. А именно – у государства в лице Генеральной прокуратуры, депутата Госдумы Ирины Яровой, даже дважды обращались в приемную Президента. Но все жалобы возвращались на местный уровень, то есть в тупик.

«Нам везде отвечают – в ООО не было ничего, продать нечего, зарплаты не ждите», – говорит Валерий Дубровский. Ответ из управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю тоже был краток и незамысловат. Служба вела сводное исполнительное производство от 3 февраля 2014 года в отношении ООО «Петропавловская судоверфь», в том числе о взыскании 483 тысяч 600 рублей в пользу В. Дубровского. Однако «в связи с отсутствием имущества, денежных средств на расчетных счетах у должника-организации производство закончено».

«Что это за государство, где можно украсть сотни миллионов рублей безнаказанно? В своих обращениях мы просили объединить два конкурсных производства – в отношении ОАО и ООО «Петропавловская судоверфь». Ведь с переходом из ОАО в ООО моя работа не изменилась, как и остальных моих коллег, мы ежедневно трудились в обычном режиме за прежними рабочими местами и станками. Но к нам нигде не прислушались», – рассказал Валерий Дубровский.

Его коллега Петр Кожемякин работал на участке водного транспорта на буксире «Восточный» старшим механиком. Сначала, как и все, в ОАО «Петропавловская судоверфь». После команду «перекинули» в ООО «Камкайдо-краб». «Мошенническими путями ОАО продало буксир ООО как будто бы за долги, за 12 млн рублей. Хотя стоил он не более 2 млн рублей, – рассказывает Петр Кожемякин. – Там мы поработали около двух лет, а затем оказались в ООО «Судоверфь инвест», после – в ООО «Пымта», затем опять в ОАО «Петропавловская судоверфь». В итоге, как и всех, нас перевели в ООО «Петропавловская судоверфь». Насильно, под угрозой увольнения туда перешла вся команда буксира «Восточный». Первые месяца 4 зарплату платили, потом перестали. Мы начали ходить к Усову, он лишь переносил встречи, пока не исчез. Я попал под сокращение в марте 2015 года, долг по зарплате передо мной составляет около 700 тысяч рублей».





Жалкие потуги

Как выяснилось из недавнего ответа прокуратуры Камчатского края, тема ООО «Петропавловская судоверфь» правоохранительными органами окончательно не закрыта. Но всерьез говорить о том, что они приведут к какому-либо результату, вряд ли стоит. Поскольку действия эти напоминают игру российских футболистов: все очень вяло и неуклюже. Из ответа следует, что единоличным исполнительным органом ООО «Петропавловская судоверфь» со 2 апреля 2014 года по 17 марта 2016 года являлось ООО «Главная управляющая компания» (ГУК), генеральным директором которого значилась некто С. А. Ём. Это предприятие не предоставляло в налоговые органы никакой отчетности, поскольку являлось такой же фикцией, как и другие фирмы Усова. Определением Арбитражного суда края ООО «Петропавловская судоверфь» было признано несостоятельным, в отношении фирмы была введена процедура наблюдения, а затем и конкурсного производства. Арбитражным управляющим был утвержден некто О.Ю. Москаленко. Управляющий потребовал у С. А. Ём кадровую, бухгалтерскую и прочую документацию предприятия-должника, но ничего не получил. Требовать было не у кого: выяснилось, что Ём уволилась с должности директора ООО «ГУК» еще в 2014 году и документами не располагает. Вряд ли они вообще имелись. Разве что в виде черного гроссбуха, который в нужный момент был сожжен, и пепел развеян по ветру.

Дальше – еще смешнее. Правоохранительным органам известно, что Усов зарегистрирован в Калининградской области, а в Петропавловске-Камчатском просто имеет жилье. Именно по местному адресу прокуратура Петропавловска решила направить в адрес Усова требование о явке для опроса по обстоятельствам местонахождения учетной документации предприятия. Надо ли говорить, что ждать на беседу легендарного пройдоху придется вечно?

В октябре 2016 года арбитражный управляющий Москаленко подал заявление в УМВД РФ по Камчатскому краю о наличии в действиях должностных лиц ООО «Петропавловская судоверфь» признаков состава преступления по ст. 195 УК РФ – «Неправомерные действия при банкротстве». Но до настоящего времени процессуального решения по заявлению не принято.

Ранее, 19 апреля 2016 года, в отношении Усова как руководителя ООО «Петропавловская судоверфь» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата зарплаты свыше двух месяцев»). Он задолжал зарплату и иные обязательные выплаты работникам ООО на общую сумму более 11 млн 460 тысяч рублей. Ему даже предъявлено обвинение. «В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, устанавливается круг потерпевших лиц, а также имущество Усова, на которое судом может быть наложен арест», – сообщил представитель прокуратуры края.

Настораживает то, что дело расследуется камчатским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте – органом, уже похоронившим уголовное дело в отношении афериста, о чем сказано выше.





Неутешительные итоги

Итак, сегодня имеется более 250 человек, бывших работников ОАО «Петропавловская судоверфь», обманутых Усовым на сумму более 34 миллионов рублей. А также более сотни работников одноименного ООО, «кинутых» на 11 млн 600 тыс. рублей. Первым пока есть на что надеяться, а вторые остались у разбитого корыта, о чем им не стесняются открыто заявлять чиновники государственных органов.

Имеется и уголовное дело по невыплате зарплаты – по статье УК, которая в России практически не работает. А состав мошенничества в действиях Усова правоохранительные органы со странным упорством не усматривали, как не усматривают его и сегодня. Совершенно очевидно, что должностные лица госорганов изначально самоустранились от какого-либо контроля деятельности ОАО «Петропавловская судоверфь», что привело к искусственному банкротству предприятия, невыплате зарплаты и налогов в космических суммах. В период банкротства ОАО было создано бесчисленное количество фирм-призраков без имущества и капитала, что вполне прозрачно указывало на невозможность осуществлять основной вид деятельности – ремонт и транспортировку судов. Если это не признаки мошеннических действий, тогда что? Как, впрочем, и история с кредитом в Россельхозбанке, бьющая своей прямолинейностью прямо в лоб.

Остается гадать, по халатности или по прямому умыслу было допущено совершение преступлений, достойных войти в историю? С учетом того, с каким изяществом и непринужденностью Усов переступал через закон, ответ напрашивается сам собой.





Мария ШУПЕНИК