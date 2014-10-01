ЕГЭ сдадут… родители

Камчатский край присоединится к всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями».

Впервые 17 февраля в регионе пройдет всероссийский «День сдачи ЕГЭ родителями», сообщили в министерстве образования и науки края. Родители школьников смогут пройти процедуру Единого государственного экзамена и попробовать сдать ЕГЭ по русскому языку – обязательному предмету для получения аттестата.

«Камчатский край присоединится к всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», поскольку успешная сдача ЕГЭ зависит не только от знаний учащихся, но и от поддержки родителей, их умения создавать условия для подготовки ребят к экзаменам в домашних условиях», – рассказала министр образования и науки края Виктория Сивак.

Она отметила, что пробный экзамен позволит родителям посмотреть на эту процедуру изнутри.

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