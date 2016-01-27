С февраля – квитанции за свет и тепло от «Камчатскэнерго» в новой форме

В связи с изменениями действующего законодательства в квитанциях от ПАО «Камчатскэнерго» появилась дополнительная информация для абонентов, а также исключена коммунальная услуга «ОДН» для домов под управлением ТСЖ, ТСН и управляющих компаний.

1 января 2017 года изменилась структура оплаты жилищно-коммунальных услуг. Расходы на общедомовые нужды (ОДН) по горячей воде и электроэнергии исключены из состава коммунальных и перешли в состав платы за содержание жилого помещения. Теперь они будут отражены в квитанциях управляющих организаций.

Для жителей домов с непосредственной формой управления, а также домов, в которых способ управления не выбран, ничего не изменится: ОДН останутся в составе коммунальных услуг.

Кроме того, абоненты ПАО «Камчатскэнерго» увидят в своих квитанциях все составляющие, из которых состоит плата за горячее водоснабжение: количество и стоимость теплоносителя, количество и стоимость тепловой энергии, затраченной на подогрев воды. При этом стоимость услуг горячего водоснабжения осталась на прежнем уровне.

Граждане, которые до сих пор не обзавелись индивидуальными приборами учета горячей воды, увидят в квитанции повышающий коэффициент платы за горячее водоснабжение. С 1 января 2017 года его размер составляет 1,5.

В качестве справочной информации в квитанциях от ПАО «Камчатскэнерго» указаны сведения о показаниях общедомовых приборов учета тепловой и электрической энергии.

Остальные позиции в квитанции остаются неизменными и содержат информацию о жилом помещении, потребленных энергоресурсах, расчете платы за свет и тепло, наличии задолженности. Кроме того, указаны все варианты оплаты квитанции, адреса участков Энергосбыта, время и способы передачи показаний индивидуальных приборов учета.