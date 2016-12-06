Годерзи КАПАНАДЗЕ – двухкратный чемпион Америки

Камчатский спортсмен Годерзи КАПАНАДЗЕ одержал победу в открытом весовом чемпионате Америки по киокушин карате (IKO).

Завоевав титул чемпиона в весовой категории свыше 90 кг, он подтвердил свой результат, показанный на этих соревнованиях годом ранее. Об этом сообщили в камчатской федерации киокусинкай.

Чемпионат прошел в Лос-Анджелесе, США, 28–29 января. За победу в соревнованиях боролись спортсмены из разных стран мира. «Годерзи Капанадзепоказал сильное карате. Он провел три поединка, одержав победу над спортсменами из Японии, Болгарии и Сербии, – сказал представитель федерации. – Теперь камчатский спортсмен носит титул двукратного чемпионаАмерики».