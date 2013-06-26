Сносить, сейсмоусилять, строить!

В ходе встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, прошедшей накануне в Кремле, глава региона рассказал о ключевых экономических показателях по итогам 2016 года.

«Итоги прошедшего года достаточно позитивные. Мы уже который год показываем стабильный рост. Индекс промышленного производства в 2016 году составил порядка 112 процентов. Достаточно большие цифры. Инвестиции в основной капитал составляли в прошлом году порядка 20 миллиардов рублей. За последние пять лет приближаемся к 180 миллиардам рублей. В целом основные отрасли развиваются достаточно положительно», – отметил Владимир Илюхин.

По его словам, рост зафиксирован в основной для края отрасли экономики – рыбной промышленности.

«В 2016 году наши рыбаки добыли более миллиона тонн биоресурсов. За последние восемь лет мы являемся лидерами в стране по объемам вылова. В прошлом году мы добыли порядка 230 тысяч тонн лосося, это больше 50 процентов общероссийского вылова. Здесь хотел бы передать вам слова благодарности от наших рыбаков за то, что были приняты решения о запрете дрифтерного лова. Это дало возможность хороших подходов лосося к берегам. Эта отрасль у нас активно поддерживается и развивается. Порядка 17 миллиардов рублей вложено в берег. Построено 16 новых заводов, причем на побережье западном и восточном. Рыбаки вкладывают средства, – сказал Владимир Илюхин. – В прошлом году, в 2016‑м, рыбаками вложено порядка 1,5 миллиарда рублей и в реконструкцию, и в строительство новых заводов. Эта сфера достаточно активно развивается».

Комментируя ситуацию в социальной сфере, глава региона отметил, что край выполняет показатели, предусмотренные майскими указами Президента. В то же время реальные доходы населения снизились. «Есть некоторое снижение по заработной плате. Несмотря на то, что мы ее повышаем в соответствии с нормативами, в прошлом году произошло некое снижение реальных заработных плат, примерно на уровень инфляции. В целом покупательская способность снизилась», – сказал Владимир Илюхин.

Глава государства подчеркнул, что социальной сфере необходимо уделить особое внимание. «Надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», – подчеркнул Владимир Путин.





Продолжить строительство сейсмостойкого жилья

Владимир Илюхин обратился к Президенту России с просьбой продлить программу строительства сейсмобезопасного жилья.

«Программа востребована, работает последний год, в 2018 году ее не будет. И мы, конечно, просили бы, чтобы эта программа была продолжена. Для нас она очень важна, Камчатка – одна из самых сейсмоактивных территорий. Мы ведь начали строить сейсмоусиленное жилье не только в Петропавловске, но и в соседних городах, в Елизове. Поэтому хотелось бы, чтобы эта программа свою работу продолжила. Думаю, это в интересах и других субъектов, не только Камчатки… У нас остается большой объем таких зданий – в Петропавловске порядка полутора тысяч, – которые требуют или сейсмоусиления, или сноса и строительства новых объектов», – сказал в ходе встречи Владимир Илюхин.

Камчатский край направил новую заявку на финансирование в Минстрой РФ, однако в 2018 году действие программы заканчивается.

Владимир Илюхин отметил, что Президент дал поручение проработать вопрос пролонгации программы на последующие годы заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Козаку.





Президент дал ряд важных поручений для Камчатки

Президент России дал ряд важных поручений для Камчатского края, сообщил Владимир Илюхин.

В ходе встречи глава региона сообщил Президенту о проблемах в рыбной промышленности края. «У нас есть целый ряд проблем, которые связаны с необходимостью внесения изменений в действующее законодательство, чтобы облегчить труд наших рыбаков, в частности компаний, которые работают «на берег», в «прибрежке», – сказал Владимир Илюхин.

В качестве примера он привел ситуацию с жесткими требованиями к учету вылова биоресурсов. Сегодня правила рыболовства предписывают капитану судна точно указывать объем вылова и видовой состав при подъеме трала на борт с погрешностью до 5 процентов. Оценить «на глаз» или пересчитать сырец на небольших судах, работающих на береговые заводы, просто невозможно: если судно добывает тралом треску или минтая, то в прилове попадается до 1,5 десятка других видов рыб. В случае ошибки капитана предусмотрены серьезные штрафы – в несколько сотен тысяч рублей. За сутки только в Петропавловск приходит несколько десятков таких судов, а штрафы неминуемо отражаются на цене рыбы для простого потребителя.

Ранее Владимир Илюхин уже обращался с этой проблемой в Росрыболовство, но вопрос пока не решен, а минтаевая путина на Камчатке в самом разгаре.

«Президентом даны поручения вице-премьеру Аркадию Дворковичу с этой ситуацией разобраться и, учитывая предложения Камчатского края, выработать механизм решения этих проблем. Речь идет о пресловутых 5 процентах. Рыбаки знают, что это такое. Я надеюсь, что мы дальше продолжим работу и с Федеральным агентством по рыболовству, и с Минсельхозом в решении этой проблемы», – прокомментировал итоги встречи Владимир Илюхин.

Глава региона также рассказал Владимиру Путину о планах по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском. Сегодня в столице края всего один плавательный бассейн, в северной части города. В южной части Петропавловска, где проживает треть населения, спортивных объектов практически нет.

«Я обратился к Президенту с просьбой поддержать нас в строительстве ФОКа на стадионе «Водник» в Ленинском районе с плавательным бассейном, чтобы на условиях софинансирования этот комплекс построить. Мы готовим проект ФОКа, но стоимость его достаточно велика, и возможностями нашего бюджета построить его мы не сможем. Было дано поручение вице-премьеру Виталию Мутко, чтобы совместно с Камчатским краем решить эту проблему. Будем работать и с Министерством спорта РФ, и с Минфином, чтобы это софинансирование получить, – сказал Владимир Илюхин. – Территория стадиона «Водник» находится в ужасном состоянии. Сейчас идут проектные работы, земельный участок сформирован, и я надеюсь, что в течение этого года мы все организационные вопросы сможем решить».

Владимир Илюхин сообщил, что в ходе встречи обсудил с Президентом и ход строительства новой краевой больницы: пока возведение этого объекта ведется за счет средств краевого бюджета. Камчатский край ведет работу с Министерством здравоохранения РФ по включению объекта в государственную программу. Также вопрос инвестирования средств в проект рассматривают южнокорейские инвесторы.





По материал пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края