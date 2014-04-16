Тотальный диктант для 180 отважных

В минувшую субботу 180 камчатцев рискнули проверить себя на грамотность и написали «Тотальный диктант – 2017». В краевую библиотеку пришли педагоги, студенты, школьники, медицинские работники, программисты – люди самых разных профессий и социального статуса в возрасте от 12 до 80 лет.

Участники акции писали под диктовку текст российского писателя, сценариста и историка Леонида Юзефовича. Он называется «Город и река». Это эссе из трех частей – о главных городах и реках в жизни прозаика. Для Петропавловска-Камчатского была выбрана часть 1 «Санкт-Петербург. Нева». Диктовали текст заслуженная артистка Российской Федерации Зоя Янышева, журналист ГТРК «Камчатка» Екатерина Кова и филологи камчатских школ Юлия Трусова и Наталья Бородина.

В этом году в диктанте приняли участие министр экономического развития и торговли края Дмитрий Коростелев, камчатский детский писатель Павел Калмыков.

Результаты диктанта станут известны после 12 апреля, и участники по специальному кодовому слову смогут узнать свои оценки на официальном сайте totaldict.ru. Кроме этого, 17 апреля в 18.00 в библиотеке пройдет торжественная церемония награждения.

Проведение «Тотального диктанта» на полуострове стало возможным благодаря сотрудникам краевой библиотеки им. С.П. Крашенинникова при информационной поддержке министерства культуры Камчатского края.