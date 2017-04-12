Елизовский район: избраны новые руководители

Роман ВАСИЛЕВСКИЙ избран главой Елизовского муниципального района. Такое решение приняли на сессии в ходе тайного голосования депутаты районной думы. Также на сессии Андрей ШЕРГАЛЬДИН избран председателем думы Елизовского муниципального района.

Министр территориального развития края Сергей Лебедев поздравил Романа Василевского с вступлением в должность и подчеркнул, что региональные власти связывают большие надежды с кандидатурой избранного главы района, который одновременно будет исполнять обязанности главы районной администрации.

– Сегодня в Елизовском районе впервые депутатами районной думы избран глава муниципалитета. Это удобно и понятно, в первую очередь для населения. Теперь один человек отвечает за социально-экономическое развитие и несет всю полноту ответственности за то, что происходит в районе, – отметил Сергей Лебедев. – Мы связываем большие надежды с избранием на должность главы Романа Василевского, человека, способного проводить дальнейшие масштабные социально-экономические преобразования в Елизовском районе.

Роман Василевский назвал в числе приоритетов развитие социальной сферы, а также туристической и сельскохозяйственной отраслей. Он поблагодарил депутатский корпус за оказанное доверие и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с депутатами и главами поселений на благо района.

В ходе сессии был также избран председатель думы Елизовского муниципального района. Им стал Андрей Шергальдин. Сергей Лебедев поблагодарил его за качественную работу, плодотворное взаимодействие с законодательными органами сельских поселений и администрацией района в предыдущие годы.

Добавим, что полномочия главы Елизовского муниципального района Роман Василевский будет исполнять в течение двух лет. Андрей Шергальдин возглавил думу на ближайшие 4,5 года.

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