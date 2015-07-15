Спортивное лето – 2017

Спортивное лето – 2017

Вот и подходит к концу очередной учебный год. Но многие родители до сих пор не решили, как их любимые чада будут проводить лето.Именно для таких родителей и их детей мы предлагаем наш проверенный «продукт».

Наше предложение – это летний спортивный лагерь дневного пребывания в Петропавловске-Камчатском. Заостряем внимание: именно «спортивный». Дневной режим нашего лагеря существенно отличается от режима общих летних лагерей, особенно пришкольных. Многие ребята, которые в течение года посещают различные секции, хотели бы существенно увеличить физические нагрузки в летний период, так как этому не мешают ни учеба, ни репетиторы.

База лагеря – спортивный центр по улице Автомобилистов, 55. Центр состоит из крытого спортивного зала, летней спортивной площадки с искусственным покрытием, баскетбольной и турниковой зон, бассейна. Основная наша задача – дать гармоничную физическую нагрузку ребенку. Для этого ребятам будут предложены: общая физическая подготовка, мини-футбол, флор-бол, плавание, а также различные спортивные мероприятия, такие как посещение батутного зала «Воздух» и спортивного клуба «Кросс-бокс».

Организация и проведение летнего спортивного лагеря для нас не новая задача. Нынешний сезон будет уже четвертым. Негативные события последних лет, в частности, гибель детей в Карелии и другие моменты, правомерно внесли изменения в существующие документы, которые регламентируют деятельность летних лагерей, в том числе в части организации питания, выездов и т. д. Выполнение нормативных актов действующего законодательства, требований Роспотребнадзора являются для нас одним из важнейших приоритетов в организации летнего отдыха детей.

Формирование смен происходит на базе существующей у нас «Группы здорового ребенка» для мальчиков 10–12 лет, которые занимаются у нас в центре. Важно, чтобы вы определились в желании и возможности вашего ребенка посещать этот лагерь. Не менее важно, чтобы и мы познакомились с вашим ребенком и оценили его физические способности, его спортивный потенциал. Поэтому мы предлагаем всем, кого заинтересовал наш «спортивный продукт», посетить с вашим ребенком наши тренировки, которые проходят в центре (понедельник, среда, пятница, с 18.30 до 20.00) по адресу: 5 км, ул. Автомобилистов, 55. Контактный телефон 23-67-03.

Желаем вам и вашим детям успешного окончания учебного года, хорошего летнего отдыха. Обязательно ответим на все интересующие вас вопросы.


Вадим ФРОЛОВ, директор спортивного лагеря, президент РОО «Камчатская федерация тенниса»

приглашаем
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