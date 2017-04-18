«Маска-2017» – фестиваль-конкурс детских и юношеских театров

С 21 по 23 апреля в Камчатском дворце детского творчества (ул. Пограничная, 31а) состоится краевой фестиваль-конкурс детских и юношеских любительских театров «Маска-2017».

В конкурсе примут участие 16 театральных коллективов из городов и сел края (Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск, Тиличики, Эссо, Соболево, Усть-Большерецк). Впервые в фестивале-конкурсе заочно примет участие детский театр-студия «Лицедеи» из города Керчи Республики Крым.

Традиционно в рамках фестиваля-конкурса «Маска» пройдет конкурс художественного слова «Люблю тебя, мой край чудесный». В этом году творческое состязание посвящено Году экологии в России. В этом конкурсе примут участие 29 юных талантов.

Оценивать участников будет профессиональное жюри под председательством актера Камчатского театра кукол, заслуженного артиста РФ Олега Бойко.

Торжественное открытие фестиваля состоится 21 апреля в 11.00. Показ спектаклей пройдет 21 апреля с 11.40 до 17.20 и 22 апреля с 10.00 до 18.40. Торжественное закрытие – 23 апреля в 12.00. Приглашаем всех любителей театра, вход свободный.

Фестиваль-конкурс организован Камчатским центром народного творчества, Камчатским дворцом детского творчества при поддержке министерства культуры и министерства науки и образования Камчатского края.