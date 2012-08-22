Что за прелесть эти сказки!

«Мэй!» – так приветствовали друг друга участники и зрители VI Краевого фестиваля-конкурса сказок коренных малочисленных народов Севера «Мургин-лымн, ыль», который проходил 14 апреля в РДК города Елизово.

Открыл фестиваль знаменитый на весь мир губернаторский государственный академический корякский национальный ансамбль танца «Мэнго» им. А.В. Гиля. Коллектив, который является визитной карточкой Камчатского края, познакомил зрителей с чукотской сказкой о деревянном человечке «Рультены», «Чукотскими пеликенами», «Корякскими сувенирами». Мэнговцы привели зал в огромный восторг. Артисты не только на высоком профессиональном уровне показали уникальную культурукоренных народов Камчатки, но и, можно сказать, дали мастер-класс другим, начинающим участникам этого конкурса.

С приветственным словом и поздравлениями фестивалю выступили заместитель руководителя агентства внутренней политики края Виктор Махиня и заслуженная артистка РФ Екатерина Гиль.

«Напомню, что буквально месяц назад Законодательное Собрание Камчатского края приняло закон о развитии языков коренных малочисленных народов, проживающих в нашем крае. И теперь этот закон и наш конкурс сказок дают большой импульс для развития новых форм популяризации и сохранения родных языков. Я надеюсь, что в будущем наш фестиваль сказок станет национальным фестивалем народного творчества!» – сказал Виктор Махиня.

Екатерина Гиль приветствовала всех на своем родном языке и отметила, как вырос фестиваль за прошедшие годы, поздравила всех с открытием и пожелала участникам удачи.

В этом году жюри представляли носители корякского, эвенского, ительменского, чукотского языков: диктор Камчатского телевидения Владимир Нутаюлгин, преподаватель ительменского языка Виктор Рыжков, носитель эвенского языка Любовь Трубицына, носитель корякского языка Татьяна Хелол. Впервые на конкурсе-фестивале присутствовал и принимал участие в судействе председатель камчатской региональной общественной организации «Содружество» Рамазан Гусейнов, который дал обещание в следующем году поприветствовать участников и зрителей на корякском языке.

Конкурс сказок уже стал ежегодным и традиционным, это своего рода экзамен участников на знание родного языка. В этом году конкурсанты выступали в двух номинациях: сольное исполнение и творческие коллективы.

Большинство выступающих говорили и пели со сцены на языках коренных народов Камчатки. Были выступления и на русском языке с обязательным элементами разговорной лексики коренных народов. И хотя сначала многое для некоторых зрителей было непонятно, ведущие Мария Сидоренко и Галина Кравченко переводили сказки на «русский лад». Мария Христофоровна Сидоренко демонстрировала великолепное владение корякским языком. Это и неудивительно, ведь именно она стояла у истоков создания фестиваля и остается его идейным вдохновителем.

Обращаясь к участникам фестиваля, Мария Сидоренко сказала: «Дорогие и любимые участники конкурса! Горжусь вами. Так выросли все коллективы в разговорном жанре на родном языке! Артистизму нет предела! А костюмы?! Спасибо всем, и нашим старейшинам, и молодым сказочникам! Говорите чаще на своем родном языке!»

На фестивале было много выступлений «старейшин» корякской культуры. Например, сказ Надежды Кузнецовой «Воспоминания из детства», который открывал сольную номинацию, затронул сердце каждого зрителя. В этой истории Надежда Семеновна рассказала, как мало надежд было на то, что она, будучи ребенком, выживет, но вопреки всему сегодня она стоит перед нами здоровая и полная сил.

Принял участие в конкурсе и совсем не абориген, а русский, увлеченный национальной культурой. Это художник, писатель и поэт Вячеслав Говоров, выступал он со «Сказом о нымыланском охотнике», который посвятил корякскому художнику Кириллу Килпалину. В этом году Вячеслав Михайлович впервые прочитал его на корякском языке. Это был эпизод о том, как охотник встретился с медведем.

«Я узнал об этой истории и не мог уснуть всю ночь. Когда человек встречает медведя, существует два исхода – убежать от медведя или оказаться в его лапах, но Кирилл Килпалин разговаривал с ним! – рассказывает Вячеслав Говоров. – Однажды, когда я встречался с Кириллом, попросил его изобразить медведей. Одного из них он написал синим, а другого оранжевым. Как он объяснил позже, синим был нарисован голодный медведь, а оранжевым – сытый. Такая философия для меня была очень нова. И тогда я понял, что ее надо перенимать у северного народа, что это будет очень полезно для всех».

Как отмечают члены жюри и организаторы фестиваля сказок, с каждым годом участников конкурса становится все больше и уровень их творчества растет. «Дело, конечно, необходимое. Но молодежи, новых конкурсантов очень мало! – отметил член жюри Виктор Рыжков. – И это самая большая проблема, ведь язык должен передаваться молодым!» Но к большой радости, впервые на конкурсе выступил и ансамбль средней общеобразовательной школы № 8 Петропавловска-Камчатского: ребята показали сказку на русском, но с элементами корякского языка. Было очень интересно их смотреть и слушать.

Награждение было решено перенести на следующий день, проходило оно в камчатской краевой библиотеке. В номинации «Творческий коллектив, дети младше 17 лет», почетное 1 место занял «Уйкав», который только что вернулся с победой из зарубежной поездки, за сказку «Птичка и Ведьма». В номинации «Творческие коллективы, взрослые» лучшим был признан народный ансамбль «Пилюна» за сказку «Ворон-жених». В номинации «Сольное исполнение» победителями стали Андрей Катавынин и Николай Агиньс байкой «На реке пустой».

В рамках фестиваля 15–16 апреля в краевой библиотеке также прошел семинар по изучению корякского языка. Его провела Галина Николаевна Харюткина – лауреат премии имени С.Н. Стебницкого, учитель-методист корякского филиала Камчатского института развития образования.





КАЙЛЕМ организаторам фестиваля!

Галина Уркачан, журналист, первый диктор телерадиокомпании «Палана» и редактор национальной редакции, постоянный участник конкурсов на языках коренных народов Камчатки, носитель корякского языка:

– Фестиваль сказок на родных языках аборигенного населения Камчатки имеет большое значение для популяризации культуры и языка наших народов. Мы видим, что с каждым годом количество участников фестиваля увеличивается. Радует, что в нем принимают участие школьники и молодежь, причем не только северяне, но и дети разных национальностей, живущие в крае. И они учат слова на корякском, эвенском, ительменском языках. Пусть пока только отдельные слова, но это уже большой плюс. Через сказки познается в целом культура, особенности быта народов Камчатки.

Наряду с современной подачей фольклорного материала, где присутствует больше театрализации, которую использует молодежь, на фестивале люди старшего поколения, истинные носители фольклорного богатства, представляют традиционную, устную, подачу сказок и легенд. Это семейный фольклор, включающий, кроме повествования, песни и напевы, что особенно ценно.

Фестиваль этого года, прошедший в РДК Елизова, порадовал еще и большим интересом зрителей, зал был полон. И опять же здесь было много представителей не только коренной национальности. А значит, мероприятие интересно широкой аудитории, несмотря на то, что со сцены звучала в основном речь на родных для аборигенов языках. Есть пожелание продумать при организации последующих подобных фестивалей, перевод сути повествований перед выходом артиста на сцену, а не после его выступления. Так зритель будет подготовлен и больше включен в происходящее на сцене, тем более что сказки, как правило, очень эмоционально окрашены и, зная их суть, легко догадаться, о чем идет речь.

Еще один плюс фестиваля этого года – изменение правил, допускающее сказки на русском языке. Благодаря этому в фестивале смогли принять участие многие детско-молодежные коллективы. Большое корякское кайлем организаторам фестиваля! С нетерпением будем ждать следующих встреч с истинными и начинающими камчатскими сказителями.





Оксана КУЗНЕЦОВА