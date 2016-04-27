ВТБ расширяет поддержку предприятий Камчатки

По итогам 1 квартала 2017 года кредитно-документарный портфель ВТБ на Камчатке составил 6 млрд рублей (рост 15 процентов к аналогичному периоду прошлого года).

Структуру кредитно-документарного портфеля формируют кредиты, выданные предприятиям отраслей: рыболовства (51 процент), торговли (40 процентов), электроэнергетики, (4 процента), сельского хозяйства (2,6 процента) и пищевой промышленности (2,4 процента).

Сергей Финке, руководитель дирекции ВТБ по Камчатскому краю, прокомментировал: «ВТБ предоставляет бизнесу региона необходимые для развития ресурсы, включая льготные кредиты в рамках всех действующих сегодня программ господдержки. С начала года банк профинансировал предприятия Камчатки в объеме 1,2 млрд рублей, в том числе заключены сделки по льготному кредитованию по «Программе 6,5» с крупным камчатским производителем продуктов питания и рыбопромышленной компанией на общую сумму 180 млн рублей».