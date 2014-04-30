Камчатка готовится отметить Праздник Весны и Труда

Определен порядок построения отраслевых колонн на главную первомайскую демонстрацию Камчатки. Сбор участников праздничного шествия в Петропавловске-Камчатском назначен на 10.00 у здания бывшего ГУМа, движение колонн начнется ровно в полдень.

«У этого праздника богатая история, есть свои традиции, которые близки и понятны людям разных возрастов. Формат мероприятия, приуроченного к Празднику Весны и Труда, из года в год остается неизменным. Этот день камчатцы вновь отметят шествием колонн, украшенных яркими транспарантами, весенними цветами и, конечно, традиционными лозунгами. Приглашаем всех камчатцев поддержать праздничную демонстрацию и 1 мая прийти в центр города вместе со своими близкими и друзьями», – сказала первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.

1 мая по центральной улице Петропавловска-Камчатского пройдут 20 отраслевых колонн, которые объединят работников различных предприятий и учреждений края. Впереди трудовых коллективов пойдет городской оркестр. Построение колонн будет происходить по следующей схеме: руководители края, города, ветераны, почетные граждане, представители трудовых коллективов. Далее пойдут спортсмены, работники образовательных учреждений и учащиеся школ, училищ, колледжей, студенты и представители общественных организаций. Следом расположатся колонны рыбацких организаций, энергетиков, работников ЖКХ, здравоохранения, госучреждений, организаций социальной сферы, государственных фондов. Затем пойдут работники культуры, общественных организаций, содружеств, представители союза пенсионеров. Далее выстроятся колонны работников транспортных организаций, морского порта, дорожного строительства, геологов, горняков, экологов, работников лесного хозяйства, строителей, связистов, работников сельского хозяйства, торговли, предприятий экономической и финансовой сфер, банков, представителей политических партий. Замкнет шествие колонна молодежи.

По традиции проход каждой колонны по площади имени В.И. Ленина будет с трибуны сопровождаться рассказом об отрасли, которую представляют трудящиеся. По итогам демонстрации оргкомитет отметит коллективы, которые будут представлены наиболее оригинально, ярко и празднично, подготовят красочные эмблемы и интересное оформление. Победители конкурса получат памятные подарки.

На площади будут работать детские игровые площадки, организована торговля.

Праздничные шествия и митинги, массовые культурные и спортивные мероприятия 1 мая пройдут во всех районах Камчатского края.





Вниманию автомобилистов!

1 мая в связи с проведением первомайской демонстрации в центре Петропавловска будет перекрыто движение для всех видов транспорта. Ограничение будет действовать с 9.30 до 16.00: в этот период двустороннее движение автомобилей будет осуществляться по ул. Советской.