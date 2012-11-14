Человек-каратэ

Годерзи КАПАНАДЗЕ называют одним из самых опасных, техничных и интересных бойцов за всю историю киокушинкай каратэ. Им восхищаются и его боятся. Говорят, что каратэ течет в его жилах, как кровь.

Капанадзе – пятикратный чемпион России, чемпион Европы, серебряный призер абсолютного чемпионата Японии, бронзовый и серебряный призер чемпионатов мира. Таковы на сегодня его главные спортивные победы. В январе этого года Капанадзе вновь выиграл открытый чемпионат Америки, проходивший в Лос-Анджелесе, в марте стал обладателем кубка России.

Звезда мирового каратэ и, конечно, гордость камчатского спорта живет и тренируется в Петропавловске-Камчатском.

Годерзи Капанадзе – наш сегодняшний гость. И, как оказалось, открытый, доброжелательный и ироничный собеседник.

– Годерзи, выходит, ты уже дважды чемпион Америки. Что это за чемпионат, насколько сильных бойцов он собирает?

– Один из сильнейших чемпионатов в нашем виде спорта, проводится дважды в год. Соперники – достойные, в основном спортсмены, которые тренируются в Америке. Сильные японские и российские бойцы. Участников из Латинской Америки было не так много, как раньше. Я представлял нашу страну в тяжелой весовой категории, свыше 90 кг.

– И каково это – сражаться за победу в стране, с которой у России, мягко говоря, сложные отношения?

– Мне часто задают этот вопрос. Отношение к нам, русским, в Америке очень хорошее. Американцы вообще приветливые и доброжелательные. Так что эмоции – только позитивные.

– Предположу, что главная вершина, которую ты намерен покорить, – это победа в чемпионате мира. Ставишь перед собой такую задачу?

– Безусловно. С детства иду к этой мечте, причем сегодня я больше готов к борьбе за этот титул и больше готов его принять. Скажем так, вырос морально, чтобы стать чемпионом мира. Хотя в киокушинкай каратэ стать чемпионом мира непросто, потому что конкуренция очень высока, а сам мировой чемпионат проходит, как и Олимпийские игры, раз в четыре года. Во многих других видах спорта мировые турниры проводятся ежегодно, и шансы на победу, соответственно, более высоки.

– Чемпионаты мира по киокушинкай каратэ проводятся только в Японии, на родине этого спорта. И ведь удивительный факт – российский спортсмен претендует на мировую победу в киокушине! Японцы сдают позиции или мы их ударно укрепляем? Ведь были времена, когда каратэ в нашей стране находилось под уголовным запретом!

– Японцы – родоначальники, хранители традиций боевого искусства. Основатель нашего каратэ – японец Масутацу Ояма, великий мастер, в честь дня рождения которого камчатские киокушины выходят на ежегодную ночную тренировку (в ночь с 26 на 27 июля. – Ред.) Но в России каратэ действительно получило очень мощное развитие. Российская Федерация в каратэ киокушинкай – массовая и одна из сильнейших в мире, наши бойцы достойно представляют страну на чемпионатах Европы и мира. Сегодня у российского каратэ уже есть свои собственные традиции, без преувеличения. У японцев, у других стран и школ мы берем все самое хорошее, что делает нас сильнее. И в этом нет ничего зазорного.

– А тебе доводилось учиться у японских мастеров?

– Безусловно, в Японии есть такие мастера, к которым стоит съездить поучиться, но мне пока не доводилось. В детстве мы смотрели видео на кассетах, дисках с участием японских каратистов, подсматривали и пытались учиться… Но думаю, скоро и японцам придется ездить к нам за мастер-классами, недалеко это время. Настолько сильны сегодня позиции российского каратэ.

– Кстати, какая из побед для тебя – самая дорогая?

– Самая первая. Она состоялась в детстве, в далеком 1998 году. Недавно мы проводили чемпионат среди детей и юношей в поселке Завойко, и я невольно вспоминал, как 19 лет назад выходил на татами мальчишкой. Первая победа запомнилась на всю жизнь. И это были самые яркие эмоции.





Магнит киокушина

– Годерзи, как ты пришел в каратэ: это был твой собственный выбор и поддержали ли его родители?

– Это была настоящая романтическая спортивная история. Объявление о наборе в секцию каратэ я увидел в школе. И сразу какой-то магнит сработал – я загорелся, еще ничего толком не зная об этом спорте. Возможно, повлияли фильмы, которые были популярными в 1990-е годы, с участием Брюса Ли, Ван Дамма. Тогда я и начал ходить на тренировки в 24-ю школу на Садовой. Мне было десять лет. Родители меня поддержали, у отца был недолгий опыт занятий каратэ.

В школе я не был ни тихоней, ни большим задирой. Хотя похулиганить в районе мы с ребятами любили. Сейчас я понимаю, что каратэ меня воспитало, увело от плохих соблазнов. Я начал полностью посвящать себя спорту, и жизнь потекла в другом русле.

– Правда ли говорят, что каждая тренировка для серьезного спортсмена должна становиться соревнованием? Каждая! Что только так можно достичь настоящего успеха. Сколько времени ты отдаешь тренировкам?

– Совершенно верно. Когда на тренировке есть здоровая конкуренция, это всегда ведет к личностному росту. Я тренируюсь дважды в день, шесть дней в неделю. График, конечно, сумасшедший. Но когда четко знаешь, какого результата хочешь добиться, воспринимаешь нагрузки как должное. В школьные, студенческие годы было иногда обидно: ребята собирались, общались, отдыхали, а мне приходилось от этого отказываться. Но если есть мечта, то приходится жертвовать многим, почти всем, чтобы ее добиться. Это сложный путь, не только в каратэ, но и, думаю, в любом другом деле.

– Кому из наставников, тренеров ты благодарен больше всего?

– Любое достижение и продвижение – результат работы целой команды. У каждого – ключевая роль, начиная от родителей, друзей, женщины, которая находится рядом, и заканчивая врачами и тренерами. Поэтому всем огромное спасибо.

– Ты – грозный соперник. Удалось ли приобрести друзей и врагов среди каратистов?

– Не исключаю, что когда человек проигрывает, его подтачивают досада и злость, кто-то копит их до следующей встречи на татами. (Смеется.) Но друзей, конечно же, больше. Это ребята из разных стран – Испании, Франции, Америки, Японии, Бразилии. Мы активно общаемся в сетях, в «Фейсбуке».

– Что, на твой взгляд, необходимо для побед в киокушине – талант от рождения, суперсила, секреты мастерства?

– Конечно, все в совокупности. Но, думаю, главное – это характер. Именно готовность и умение преодолевать барьеры. Ведь приходится каждый день бороться с собой и разными жизненными ситуациями и идти вперед.

– А что для тебя победа?

– Раньше я, наверное, сказал бы: победа – медаль или кубок в руках. Сегодня главное для меня – победа над собой. Это сильное внутреннее чувство, когда понимаешь, что сделал все, что мог, на сто процентов. Преодолел страхи и сомнения. Думаю, люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, переживают такие же эмоции: они поднимаются в горы, им очень тяжело, но они доходят до вершины. Окружающие не понимают, в чем смысл. Но человек победил себя, и это главное.

– И все-таки – возникало желание уйти из спорта?

– Были, конечно, моменты – бросить все и уйти. Но это минутные слабости. Начинаешь собираться с силами, и все встает на ноги. Любовь к каратэ возникла с первых тренировок, а потом я понял, что хочу заниматься киокушином профессионально. Появились хорошие результаты, меня пригласили сначала в сборную края, Дальневосточного округа, потом в сборную страны…

– До какого возраста ты планируешь продержаться на татами? Ведь настанет момент, когда скажут: ну, Годерзи, тебе уже пора…

– Все зависит от состояния спортсмена. Есть каратисты, которые заканчивают уже в 25. Но немало бойцов, которые и в 40 лет продолжают выступать. Кто-то ставит перед собой сугубо спортивные цели, кому-то просто нравится тренироваться и сражаться, сам образ жизни не отпускает. Мне сейчас тридцать лет. В 2019 году состоится чемпионат мира. Мечта выиграть его меня окрыляет и делает немного сумасшедшим. Чувствую в себе силы и готов бороться, поэтому готовлюсь к чемпионату, это будет шаг длиной в четыре года…

– После завершения спортивной карьеры останешься в каратэ?

– У меня есть диплом и профессия экономиста. Не исключаю, что работать в этой сфере здорово и интересно, но не пробовал ни разу. Скорее всего, я предпочту заниматься тем, что люблю. Сегодня я работаю в камчатской федерации киокушинкай каратэ, тренирую детей, занимаюсь организацией соревнований. И вряд ли поверну в другую сторону.





Мамина кухня и фанатская любовь

– Годерзи, ты грузин по крови, но родился и живешь на Камчатке. Бывал ли в Грузии?

– Да, мы с сестрой Натией родились на Камчатке, но около пяти лет жили и воспитывались в Грузии, у дедушки с бабушкой: наши родители были слишком молоды, учились в университетах. Плюс солнце и фрукты очень полезны для детских организмов.

Позже не удавалось бывать в Грузии так часто, как хотелось бы. Хотя родные зовут и ждут. А моя сестра с мужем сейчас воспитывают первенца, моего племянника.

– А грузинской кухней мама балует?

– У мамы все получается очень вкусно – и обычные блюда на каждый день, и борщи. Грузинская кухня – по праздникам. И я действительно очень люблю восточную кухню, хотя много кулинарных традиций попробовал на вкус.

– Как спортсмен придерживаешься какой-либо диеты?

– Конечно, существует определенный режим питания. Сладким, например, увлекаться нельзя: это грозит лишним весом. Обязательно и профессиональное спортивное меню – белково-углеводные напитки, которые дают возможность справляться с большими нагрузками.

– А как насчет режима дня? Можешь себе позволить засидеться за компьютером или с друзьями до трех часов ночи? И как предпочитаешь отдыхать?

– График, режим – это святое. Но и спонтанные вещи случаются, ведь человек – не машина. Хочется иногда встретиться с друзьями, посидеть в кругу родных, съездить на природу. А бывает, так устаешь, что мечтаешь пару дней просто отоспаться...

– У Годерзи Капанадзе есть фанаты, поклонники на Камчатке?

– На Камчатке немало людей, которые любят каратэ, следят за успехами наших спортсменов, болеют на соревнованиях. А вот те, кого принято называть фанатами, есть, но в других странах. Допустим, соревнования не очень удачно прошли или небольшая травма была – незнакомые люди пишут, поддерживают. Или радуются твоей победе. Это очень приятно.

– Поделись, пожалуйста, очень личным: планируешь ли сделать предложение руки и сердца своей единственной?

– Раньше мне точно было не до этого. Хотя всегда знал, что мои родные, моя семья – это самое дорогое в жизни. Но сегодня – да, я хочу создать свою семью и вместе с ней дальше идти по жизни.

– Спасибо тебе за интервью и – новых побед!







Беседовала Дарья МИШАНИНА