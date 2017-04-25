Молочные реки «Заречного»

УМП ОПХ «Заречное» не зря носит в своем назывании орден Трудового Красного Знамени! Темпам, которыми оно трудится и развивается, сегодня позавидуют многие. Год назад мы встречались с генеральным директором «Заречного» Владимиром Устименко и беседовали о задумках увеличения объемов получаемого хозяйством молока, расширения ассортимента продукции и дозагрузки мощностей перерабатывающего завода. Сегодняшняя наша встреча – это уже фактически презентация достигнутых за год успехов, которыми нужно гордиться. Но давайте обо всем по порядку.





Вкусно коровам – больше надои

С декабря прошлого года «Заречное» принципиально изменило цикл производства молока. С помощью московских специалистов кормление коров было переведено на совершенно другой уровень: разработан новый рецепт комбикорма, который в корне изменил рацион питания буренок.

Воплотить в жизнь такие изменения помогло взаимодействие хозяйства с министерством сельского хозяйства и камчатским комбикормовым заводом. Сбалансированный комбикорм прекрасно дополнил зеленые корма, которые «Заречное» заготавливает самостоятельно, и наполнил рацион коров таким важным для производительности растительным белком. При этом, по сложившейся традиции сотрудничества комбикормового завода с животноводами, производство комбикорма для коров происходит под неусыпным контролем самого хозяйства. Поэтому животноводы полностью уверены в качестве кормов и точно знают, каких результатов можно ожидать от их применения.

«Уже через месяц после перевода поголовья на новый принцип питания мы получили желаемые результаты: производство молока увеличилось на 50 процентов, – рассказал нам Владимир Устименко. – Если раньше мы получали 10–11 тонн молока в день, то сейчас – это уже 15 тонн и более. Выросло и качество нашего сырья: теперь это молоко только высшего сорта по всем параметрам. Главный из них – процентное содержание белка в молоке. Тот самый сладковатый вкус нашего прекрасного молока, который всем так нравится, – это именно показатель высокого содержания белка в нем. Улучшение сырья сразу же сказалось на качестве всей выпускаемой нами продукции: она стала намного вкуснее. Уверен, что жители Камчатки это почувствовали».

Немаловажно, что при смене рациона питания коров полностью сохранилось самое главное – абсолютная натуральность продукции «Заречного». Ведь комбикорм, который подают на «стол» коровам, – это на 99 процентов зерно (ячмень), соевый и подсолнечный жмых, витамины и соль. Состав комбикорма для коров несложный, но он должен быть приготовлен в правильных пропорциях. Как раз за этим строго следят специалисты и «Заречного», и «Камчатской мельницы». Кормление животных стало сбалансированным и более «вкусным» для самих буренок. Теперь они съедают корм полностью, отдавая нам с вами больше замечательного молока. Себестоимость его, таким образом, снижается, а производительность каждой отдельно взятой коровы растет. По словам Владимира Устименко, это и есть главный показатель успешности работы животноводов.

«Комбикорм камчатского производства – это именно то, что нам нужно. Все, что пытаются завозить сюда предприниматели, – дешевые аналоги, приготовленные во многом из более дешевого сырья. Такие корма никогда не дадут нужной производительности. Мы уже это проверяли на практике. Поэтому мы полностью перешли на камчатский комбикорм, несмотря на то, что он стоит дороже. С учетом того, что на Камчатке работает правительственная программа, которая позволяет для нас снизить его стоимость, для нас это очень выгодное сотрудничество. И все наши деньги остаются в крае. Это тоже хорошо», – отметил руководитель «Заречного».





Вкусные новинки – на камчатский стол

Достигнутые успехи в производстве молока позволили «Заречному» расширить ассортимент выпускаемой для камчатцев продукции. На постоянную основу поставлен выпуск сливочного масла, которое хозяйство ранее производило небольшими партиями. Для его производства используется излишек жирности молока. Качество этого масла – первоклассное! Сегодня при существовании тенденции есть больше продуктов с низким содержанием жира, мы уже не употребляем много сливочного масла. Но побаловать себя таким отличным продуктом можно. Масло от «Заречного» приготовлено практически по бабушкиному рецепту: только пахтанные сливки и ничего больше – никаких консервантов, стабилизаторов и эмульгаторов. Поэтому хранить его нужно только в морозилке, размораживая маленькие порции к столу. Попробуйте – это очень вкусно!

К наступающему лету «Заречное» готовит выпуск еще двух новых продуктов. Они, безусловно, понравятся жителям полуострова, потому что на их выбор повлияло именно мнение потребителей. Первая новинка – это шоколадный творожный сырок в пластиковой баночке с фольговой крышкой. Вспомним вместе вкус любимого детского лакомства! Вторая новинка – это творожный сырок на основе тартара с добавлением зеленого лука, чеснока и укропа с соленым огурчиком. Это очень вкусный бутербродный вариант! Он будет немного солененький, пряный, с богатым вкусом, очень приятный к чаю, да и к другим напиткам. «Заречное» уже выпустило небольшую дегустационную партию этого продукта, и он понравился всем 100 процентам тех, кто его пробовал. Эти творожные сырки покупатели смогут увидеть на прилавках уже в мае.

И это еще не все! Совершенно новый проект от «Заречного», который уже реализуется в Петропавловске, – это мягкое мороженое, приготовленное на основе молока, и замороженные йогурты. И то и другое уже можно пробовать в точках продажи в «Шамсе» на 10-м. Это натуральное мороженое, которое обязательно понравится всем, особенно родителям, которые предпочитают давать детям натуральные продукты.

Что интересно, мороженое на йогурте еще и диетическое, потому что в его основе обезжиренный йогурт от «Заречного», уже полюбившийся камчатцам. Это легкий десерт, который можно есть, не переживая за фигуру. Наверное, в таком качестве замороженный йогурт в России больше никто пока не делает. Цены на натуральное мороженое от «Заречного» очень приятные – от 50 рублей за великолепное лакомство в вафельном рожке. Пока это только мягкое мороженое, которое вы можете получить в вафельном рожке или креманке из фрезера и сразу покушать. Но «Заречное» совершенствует проект и планирует установку оборудования, которое позволит выпускать мороженое в расфасовке крепкой заморозки, чтобы его можно было привезти домой.





Встречаем камчатский сыр!

«Мы хотим, чтобы камчатцы ели все только самое лучшее и натуральное, – рассказывает Владимир Устименко. – И сейчас, при достаточном количестве высококлассного сырья и стабильности его поступления, мы готовы начать производство полутвердого сыра. Это еще один проект, к реализации которого мы приступаем. Сыр будет производиться по итальянской технологии и только из натуральных компонентов. Мы уже закупили оборудование и приступили к его монтажу, наши технологи уже проходят необходимое обучение. В июне «Заречное» заложит в производство первую партию сыра. В течение лета технология будет отработана, и, если все будет хорошо (в этом я уверен), к осени первые сыры поступят в продажу. Это будет прекрасный по качеству и доступный по цене продукт, который станет настоящей гордостью нашего хозяйства!»





Движение – только вперед

Курс, который «Заречное» взяло еще два года назад и по которому поступательно движется вперед, не может не вызывать уважения! Совершенствуется собственное производство зеленых кормов. Теперь трава не просто скашивается и закладывается в силосные ямы. Ее подвяливают на поле, измельчают и насыщают специальным составом для правильного ферментирования корма. Для этого «Заречное» приобрело новые комбайны, упрощающие процесс приготовления корма.

Хозяйство постоянно работает и над улучшением породы коров, которые дают главное – сырье для производства первоклассных продуктов. Для этого завозится семя быковиз-за рубежа для осеменения имеющегося поголовья. Все делается для того, чтобы наши коровы стали еще более молочными.

«Высокая продуктивность коровы – главный показатель нашего успеха. Она снижает себестоимость молока, что позволит нам не повышать цену продукции. Ведь мы прекрасно понимаем, что молоко у нас не дешевое. Поэтому все, что мы делаем вместе с правительством края, направлено именно на это – сделать продуктивность поголовья таким, чтобы себестоимость позволяла нам сохранять цены для населения, – говорит Владимир Алексеевич. – Улучшение стада мы ждем через три года: новое поголовье уже подрастает. Оно даст нам еще больше молока с еще более высоким содержанием белка. Мы обязательно должны этого добиться, чтобы полностью загрузить наше перерабатывающее производство».

Вся эта напряженная и активная работа приближает к реализации главный план «Заречного» – строительство нового животноводческого комплекса, который и позволит хозяйству выйти на новый уровень, увеличив производство молока вдвое. Проектная документация комплекса уже разработана, заканчивается оформление земельного участка, при поддержке правительства края идет поиск инвестора. Все делается для того, чтобы в продовольственном секторе Камчатка стала еще более независимой от «большой земли». Учитывая даже те изменения, которые произошли в «Заречном» только за последний год, есть полная уверенность, что такой независимости добиться можно. Главное – видеть цель и верить в себя.





Светлана СОЛОВЬЕВА