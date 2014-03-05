100 лет профсоюзам Камчатки

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН поздравил профсоюзы Камчатки и всех трудящихся края со 100-летним юбилеем образования профсоюзного движения региона.

В рамках прошедшего 27 апреля V Краевого форума председателей первичных профорганизаций глава региона отметил значимую роль профсоюзов в деле защиты социально-трудовых прав камчатцев.

«Сегодня роль профсоюзов, как никогда, велика. В меняющихся экономических условиях именно профсоюзы становятся главным барометром общества, – отметил Владимир Илюхин. – В центре вашего внимания всегда находятся вопросы занятости и условий труда, заработной платы и социальных гарантий. Держа руку на пульсе, вы всегда первыми говорите о возможных рисках, о том, что волнует и беспокоит трудящихся Камчатки. Благодаря вашей работе мы отслеживаем все проблемы общества, можем оперативно решать вопросы социального неравенства. Мы готовы поддерживать вас во всех начинаниях, направленных на защиту прав граждан. Как и вы, мы стремимся к росту зарплат на предприятиях края. И мне очень приятно, что по этому пути мы идем с вами в одном направлении. Между нами налажен диалог, есть понимание того, как работать дальше, на что делать акценты».

Глава региона подчеркнул, что в декабре 2016 года было подписано уже девятое по счету краевое трехстороннее соглашение о социальном партнерстве между правительством края, профсоюзами и объединением работодателей региона.

«Это, на мой взгляд, является лучшим подтверждением того, что у нас с вами одна общая цель – обеспечить в крае достойные условия труда и жизни во всех городах и поселках», – сказал губернатор.

В работе форума, посвященного 100-летию профсоюзного движения Камчатки, приняли участие более 250 делегатов из разных районов края. Поздравить профсоюзы с юбилеем пришли представители различных органов власти, а также объединений работодателей и других организаций, являющихся социальными партнерами профсоюзов.

Федерация профсоюзов Камчатки объединяет более 400 первичных профсоюзных организаций, свыше 30 тысяч трудящихся края. Председатель федерации – Андрей Зимин.