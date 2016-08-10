Соглашение с Минфином РФ пересмотрено: краю – федеральные дотации, бизнесу – льготы

В соглашение между Минфином России и правительством Камчатского края внесены изменения, которые позволят продолжить обеспечение льготами резидентов ТОР и свободного порта Владивосток. Об этом заявил губернатор края Владимир ИЛЮХИН.

По словам главы региона, речь идет о соглашении по повышению эффективности расходов и росту доходной части бюджета, заключенного между Министерством финансов России и правительством края в 2010 году. Согласно документу регион, выполняя определенные условия, получает федеральные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

«Одним из таких условий является сокращение объема недополученных в результате налоговых преференций для бизнеса доходов. В случае введения дополнительных льгот предусмотрены штрафные санкции, которые лишают край части федеральных дотаций. С одной стороны, перед нами стоят задачи по ускоренному развитию Камчатки, созданию благоприятного инвестиционного климата и поддержке резидентов ТОР и СПВ, с другой стороны – предоставление дополнительных льгот инвесторам ведет к нарушению соглашения с Минфином», – сказал Владимир Илюхин.

Глава региона отметил, что правительством Камчатского края при поддержке Минвостокразвития была проведена большая работа в части исключения из расчета обеспечения налоговой базы льгот, предоставляемых резидентам СПВ и ТОР.

«Мы направили свои предложения по внесению изменений в соглашение с Минфином. Они были услышаны и учтены при внесении изменений в документ. Таким образом, пересмотр соглашения позволил сохранить весь объем федеральных дотаций и продолжить предпринимать шаги по предоставлению льгот для резидентов территории опережающего развития и свободного порта», – сказал Владимир Илюхин.

Напомним, что резиденты особых режимов на Камчатке имеют право на получение ряда льгот, в том числе льгот по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по земельному налогу. В настоящее время резидентами ТОР «Камчатка» и свободный порт Владивосток в крае являются около 30 компаний с общим объемом инвестиций порядка 17 млрд рублей.