Первая народная олимпиада по истории Камчатки в годы ВОВ

В преддверии Дня Победы в Петропавловске-Камчатском прошла первая народная олимпиада по истории региона в годы Великой Отечественной войны.

Проверить свои знания по краеведению пришли порядка 100 человек. Участниками мероприятия стали школьники и студенты, представители общественных объединений, учебных организаций и просто неравнодушные жители края. Организаторами мероприятия выступили камчатское региональное отделение Российского военно-исторического общества и Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга.

«Очень приятно, что участниками народной олимпиады стали не только взрослые, но и молодежь, – отметил статс-секретарь КРО Российского военно-исторического общества Александр Беликов. –Надеемся, что эта акция станет традиционной и в следующем году к ней также присоединятся районы Камчатки. У нашего края славная история, которой мы все должны гордиться.Отмечу, что олимпиада по истории отдельного региона в годы Великой Отечественной войны проведена в России впервые. Будем рады, если этот опыт будет перенят и другими субъектами страны».

На регистрации жителей края встречали активисты подросткового центра «Патриот», одетые в форму солдат времен Великой Отечественной войны. Всем, кто пришел поддержать акцию, были вручены именные сертификаты участников олимпиады и георгиевские ленточки.

Вопросы олимпиады касались оборонного потенциала Дальнего Востока и Камчатки накануне и в годы войны, промышленных предприятий и инфраструктуры региона, названия улиц, в которых отражены события военного времени, других тем. На выполнение заданий участникам было дано 2 часа. Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте КамГУ имени Витуса Беринга kamgu.ru.