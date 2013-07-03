Наталья ШМЫКОВА: «Красный Крест по-прежнему необходим людям»

У Красного Креста долгая, поистине героическая история: можно говорить о настоящих подвигах во имя милосердия не только на полях сражений, но и в повседневной жизни. В России Красный Крест выстоял, несмотря на смены эпох и государственных устоев, сохранил свои главные принципы и предназначение – служить добру и милосердию, заботиться о раненых и больных, о самых обездоленных и беззащитных, кому по разным причинам жить тяжелее, чем другим. Славная история Красного Креста продолжается и сегодня.

В Петропавловске-Камчатском Красный Крест начал свою деятельность в послевоенном 1948 году, а с 1990-го городским отделением организации бессменно руководит Наталья ШМЫКОВА, наш сегодняшний собеседник.

– Наталья Николаевна, 150-летний юбилей – поистине знаковое событие!

– И все эти годы Красный Крест шел дорогой милосердия. Наша организация – благотворительная, и ее работа невозможна без участия и поддержки благотворителей, меценатов, нашей власти. Жизнь ставит перед Красным Крестом новые проблемы, и мы их по мере сил и возможностей решаем. Реализуем конкретные проекты, и судите сами, насколько они нужны людям, нашим землякам.

Во-первых, это постоянная помощь нашей гериатрической больнице в п. Авача: ежегодно организуем для пациентов празднование Дня пожилого человека 1 октября, вручаем подарки и к Новому году, продуктовые и гигиенические наборы. Вы знаете, что в нашем городе нет хосписа, больница переполнена. Но сотрудники больницы работают с чистой душой и совестью. Мы им помогали и будем помогать. Всему коллективу – мои искренние поздравления с юбилеем Красного Креста!

Мы оказываем помощь камчатскому противотуберкулезному диспансеру. Детям, которые лечатся там подолгу, оторваны от семей, вручаем новогодние подарки, помогаем с одеждой и обувью. Не оставляем без внимания и взрослых пациентов – из отдаленных районов, лиц, вышедшим из мест лишения свободы, и так называемых граждан «без определенного места жительства». Они также нуждаются в одежде, обуви, предметах личной гигиены.

Практически все детские стационарные лечебные учреждения мы обеспечиваем ежегодно новогодними детскими подарками. Это и Камчатская краевая детская больница, и психоневрологический диспансер, где лечатся дети из районов края, подолгу не видят своих мам. Это детская инфекционная больница. К началу учебного года обеспечиваем маленьких пациентов канцелярскими принадлежностями, развивающими играми, при необходимости – одеждой.

Добавлю также, что за два года мы обеспечили 300 человек, а это пожилые одинокие люди, жизненно необходимыми медицинскими аппаратами – тонометрами и глюкометрами. В канун праздника Победы Красный Крест вручил подарочные наборы всем ветеранам, которые находятся в гериатрической больнице на лечении.

– Когда-то в городском Красном Кресте работала большая служба милосердия, под опекой которой находились инвалиды и одинокие пожилые люди, нуждающиеся в постоянном уходе. Чем сегодня им может помочь Красный Крест?

– Сегодня мы осуществляем проект «Массаж на дому». Речь идет об инновационном лечебно-восстановительном массаже, который дает хорошие результаты. Приоритет – молодым инвалидам, которые прикованы к инвалидным коляскам, практически не выходят из своих квартир. Кадровый дефицит делает невозможным предоставление такой услуги на дому силами городских поликлиник. А мы – можем и делаем. И что принципиально важно: уже в этом году будем пытаться перевести эту услугу на постоянное бюджетное финансирование. Мы встречались по этой проблеме с министром здравоохранения края Татьяной Лемешко, и она нас поддержала. Так что массаж на дому мы будем выполнять и в дальнейшем.

Что касается службы милосердия в целом – вы правы, много лет назад она успешно работала, в ее штате трудились 26 человек – врач-гериатр, фельдшеры и медсестры. Под постоянной опекой находились 266 пожилых людей. Но в конце 2006 года все наши подопечные были переданы в систему соцзащиты. Вспоминаю, как переживали старики, которые прикипели к нашим сестрам и не хотели с ними расставаться…

– Эта история имела в те годы немалый общественный резонанс. Неужели крест на программе поставлен окончательно?

– Когда мы все разломали, службу распустили, Президент России в своих посланиях Федеральному Собранию стал указывать на необходимость активно привлекать некоммерческие организации к выполнению государственных услуг. В 2016 году были изданы законодательные акты, которые открыли доступ таким организациям, как Красный Крест, к уходу за пожилыми и больными согражданами на дому. Это абсолютно правильно, ведь по закону человек имеет право выбирать, где ему обслуживаться! Сегодня под нашим патронажем только 30 человек, за ними ухаживают патронажные сестры, финансирование идет через соцзащиту. Из-за недостатка финансов мы не можем взять под свое крыло всех желающих. Но мы также встречались с Инессой Койрович, нашим краевым министром социальной защиты, и пришли к пониманию необходимости постоянного бюджетного финансирования нашей службы милосердия и ее расширения. Чтобы наша общественная организация работала на равных условиях с государственными структурами. Теперь закон это позволяет. И я надеюсь, что так и будет сделано.

– Наталья Николаевна, что вы считаете самой большой победой Красного Креста, самым значительным достижением прошедших лет?

– Это стабильность по донорству крови, которую мы достигли в крае общими усилиями. Для такого отдаленного региона, как наш, жизненно важно наличие запаса донорской крови на случай любых чрезвычайных ситуаций. И этот запас у нас есть!

Это стало возможным благодаря тому, что были приняты наш, краевой, закон о донорстве и постановления правительства региона, которыми утверждены дополнительные меры социальной поддержки для граждан, награжденных званием «Почетный донор России». Принята и успешно выполняется программа развития безвозмездного донорства. На станцию переливания пошла молодежь, и мы поддерживаем безвозмездное донорство, обеспечиваем доноров шоколадом, питьевой водой, сувенирной продукцией.

Хочу отметить, что наша краевая станция переливания крови имеет современнейшую лабораторию, использует передовые методы экспресс-диагностики и в целом соответствует всем современным стандартам.

Станция переливания – наш постоянный партнер. Здесь работает прекрасный, профессиональный коллектив, здесь всегда с добротой и благодарность встречают доноров. Алла Григорьевна Ткаченко трудится на станции 25 лет, из которых 15 – главным врачом. И, конечно, весь коллектив учреждения и всех наших камчатских доноров от души поздравляю с нашим общим праздником!

– Без преувеличения, юбилей Красного Креста – праздник для всех, кто так или иначе связан с работой организации, в том числе в нашем городе и крае.

– Безусловно, и таких людей и организаций в Петропавловске-Камчатском немало. Поверьте, каждого нашего дарителя и помощника мы знаем по именам, безмерно уважаем и благодарим.

Но сегодня не могу не сказать и о наших земляках, которые вошли в историю Красного Креста на Камчатке, чей вклад в дело милосердия поистине огромен. Первый в этом ряду – Александр Дудников, бывший мэром Петропавловска в лихие 1990-е годы. Удивительно, что самый большой расцвет нашей службы пришелся именно на эти труднейшие годы. Вспомните, в городе тогда работали две муниципальные бани, санитарный пропускник, вытрезвитель. И две детские молочные кухни.

Сегодня ничего этого нет, но жизнь доказала, что старое – не значит бесполезное. Поэтому один из предпринимателей создает сегодня цех по производству детского питания и предлагает открыть в городе детскую молочную кухню. А наш губернатор всерьез рассматривает вопрос о строительстве в Петропавловске муниципальной бани. Есть намерение вернуть городу и санпропускник.

А Александр Кузьмич Дудников в далеком 1992 году издал постановление о выдаче шоколада для тех, кто безвозмездно сдал кровь. В эпоху тотального дефицита, когда продукты продавались по талонам, открыл в магазинах специальные отделы для доноров. Он понимал, что это необходимо, и фактически спас донорство. Дудников активно сотрудничал не только с Красным Крестом, но и другими общественными организациями, и социальные проблемы решал в первую очередь. Александру Кузьмичу в честь юбилея будет вручена высшая награда Российского Красного Креста – почетный знак «Золотое сердце».

– Кто еще из наших земляков удостоен этой награды?

– Первым из камчатцев обладателем этого ордена стал Борис Невзоров. Была в нашей истории тяжелая страница, когда вновь пришедшие городские власти просто выгнали Красный Крест из кабинета в городской администрации. Не было средств ни на аренду помещения, ни на оплату коммунальных услуг. Борис Александрович сразу протянул нам руку помощи, решил эти проблемы и с тех пор остается нашим верным союзником.

Мы от души и с огромной благодарностью в разные годы вручали высшие награды Красного Креста Валерию Раенко, председателю Заксобрания края, и министру здравоохранения края Татьяне Лемешко. Хочу поблагодарить и губернатора края Владимира Илюхина, который сегодня также продолжает лучшие традиции социальной поддержки земляков, милосердия. Он хорошо понимает проблемы и решает их в интересах людей.

– Наталья Николаевна, вы работаете в Красном Кресте 26 лет. Не жалеете, что именно так сложилась ваша трудовая биография?

– Ни на минуту не жалею. Я пришла в Красный Крест еще во времена Советского Союза. Много трудных ситуаций пройдено. Но Красный Крест – это организация, которая людям по-прежнему нужна – и в мире, где не прекращаются войны и конфликты, и в нашей стране, где много нерешенных проблем. Бывает так, что у человека – тупик: он обошел все кабинеты и коридоры власти, но не получил понимания. Тогда со своей бедой он стучится в Красный Крест. Мы, как общественная организация, становимся рупором его интересов. Мы выходим на все уровни власти, пишем письма, добиваемся – и здесь, в нашем регионе, как правило, находим понимание.

Сегодня в нашей городской организации Красного Креста трудятся всего восемь штатных работников. Мы не любим пиариться, а просто делаем свою работу. Будем продолжать и расширять свою деятельность. Поэтому всем нашим партнерам и помощникам – поздравления с юбилеем Красного Креста, крепкого здоровья и мирного неба над головой!





Беседовала Елена ИВАНОВА