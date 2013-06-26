Камчатка почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы в городе воинской славы Петропавловске-Камчатском прошел торжественный ритуал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось 8 мая в мемориальном комплексе «Парк Победы».

Почтить память павших защитников Родины пришли ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, военнослужащие, представители органов власти, молодежных объединений и общественных организаций, участники акции «Бессмертный полк», школьники, студенты.

К участникам мероприятия обратился губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

«9 Мая для каждого россиянина – священный день. Это день всеобщей гордости за нашу страну, за наш народ, за нашу Великую Победу. В то же время это день нашей памяти и скорби о тех, кто не пришел с полей сражений. Их подвиг будет вечно в наших сердцах. Более 20 тысяч жителей Камчатки героически сражались за свободу и независимость Отчизны. Большинство из них добровольцами ушли на фронт в первые же дни войны. Вместе с миллионами соотечественников они одержали Победу!

Каждый год мы приходим сюда, в этот сквер, вместе с внуками и правнуками участников Великой Отечественной войны и трудового фронта, приходим, чтобы почтить память своих героических предков. Великая Победа незримой нитью связала все поколения россиян, – сказал Владимир Илюхин. – Дорогие ветераны! Это благодаря вам, вашему мужеству и отваге у нас есть этот день, эта Великая Победа. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон».

Память всех погибших на полях сражений почтили минутой молчания. По окончании ритуала участники мероприятия возложили цветы к мемориальным плитам комплекса, на которых выгравированы имена 1 068 камчатцев, павших в боях Великой Отечественной войны и за освобождение Курильских островов.

Торжественные мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошли во всех муниципальных образованиях Камчатского края.