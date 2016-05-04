Полк Победы

Парад Победы 9 мая в Петропавловске-Камчатском – городе воинской славы – стал апофеозом празднования на Камчатке Дня Победы.

В 12.00 на площади имени В.И. Ленина был дан старт торжественному прохождению войск Петропавловск-Камчатского гарнизона и военной техники.В параде приняли участие более 800 военнослужащих, колонны участников движения «Юнармия». Здесь было представлено более 20 единиц новейшей техники – станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях «КамАЗ», пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», реактивные системы «Град» и специальная техника химических подразделений.

Впервые камчатцы смогли увидеть пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», поступившего на вооружение камчатской группировки в 2017 году.

В 13.00 на улице Ленинской началось построение колонны «Бессмертного полка». Камчатцыпрошли по главной улице Петропавловска-Камчатского с портретами родных, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. В этом году во главе колонны «Бессмертного полка» впервые встали волонтеры, одетые в форму солдат времен ВОВ.

В 15.00 на площади стартовали легкоатлетические соревнования «Эстафета мира».

После парада военные угощали земляков кашей, приготовленной на полевых кухнях. Гости мероприятия смогли посетить площадку волонтерского корпуса Победы «Мы помним», поддержать патриотическую акцию «Знамя Победы».

В 20.000 на площади был дан старт праздничному концерту, а в 22.00 небо над Петропавловском озарил праздничный салют Победы.