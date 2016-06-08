Олег КУКИЛЬ – о «заморозке» энерготарифов

Федеральная антимонопольная служба России согласовала решение о «заморозке» тарифов на электроэнергию на Камчатке в 2017 году. Об этом сообщил руководитель региональной службы по тарифам и ценам Олег КУКИЛЬ.

«В ноябре прошлого года ФАС России своим приказом установила на 2017 год предельные значения роста тарифов на электроэнергию для населения по каждому субъекту страны. Для Камчатского края рост тарифов с 1 июля 2017 года был установлен на уровне не ниже 104 процентов, то есть тариф должен был составить не менее 4,87 рубля за киловатт-час (с НДС), – рассказал Олег Кукиль. – Однако в декабре прошлого года губернатор Камчатки Владимир Илюхин принял решение о «заморозке» тарифов. Ранее по поручению главы региона наша служба провела проверку существующей в крае системы тарифообразования и оптимизировала часть затрат энергокомпаний, предъявляемых нам для компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения. Это позволило сэкономить нам существенную часть средств, и губернатор принял решение направить их на дальнейшее сдерживание тарифов на тепло- и электроэнергию для граждан».

Он подчеркнул, что тариф на электроэнергию 1 июля не изменится, он сохранится на уровне прошлого года в размере 4,68 рубля за киловатт-час (с НДС).

«Однако учитывая, что эта величина тарифа ниже предельно минимального уровня, установленного для Камчатки приказом Федеральной антимонопольной службы России, мы подготовили обращение в ФАС о согласовании этого решения. В конце апреля служба своим приказом согласовала «заморозку» тарифов для населения Камчатки», – сказал Олег Кукиль.

Он напомнил, что решение о «заморозке» коснется не только тарифов на электроэнергию, но и на теплоэнергию. Для жителей Камчатки они не будут повышаться как минимум до середины 2018 года, а в перспективе и до середины 2019 года. Речь идет о потребителях центрального энергоузла – жителях Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизова и крупнейшего Елизовского района, в которых в общей сложности проживают около 80 процентов жителей Камчатки. При сохранении существующих тарифов на тепло- и электроэнергию рост общей платы граждан в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизове и Елизовском районе (потребители центрального энергоузла) за коммунальные услуги в 2017 году не превысит 1,5 процента.