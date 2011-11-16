Союзу пенсионеров Камчатки – 25 лет!

Камчатское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» отмечает 25-летие образования.

С замечательной датой представителей старшего поколения региона поздравила министр социального развития и труда края Инесса Койрович. Торжественное собрание, посвященное юбилею, прошло 15 мая в зале ЦКД «Сероглазка» в Петропавловске-Камчатском.

От имени главы региона Инесса Койрович поблагодарила всех активистов организации за их участие в разработке и внедрении социально значимых для пожилых людей проектов. В торжественной обстановке она наградила благодарственными письмами правительства Камчатского края членов организации, внесших большой личный вклад в ее становление и развитие.

В рамках праздничного вечера от союза пенсионеров Камчатки Инессе Койрович был вручен «знак признания» правительству региона.

С юбилеем организации присутствовавших в зале также поздравили представители Законодательного Собрания региона, администрации Петропавловска-Камчатского, регионального отделения ВПП «Единая Россия».

С творческими номерами перед гостями праздничного вечера выступили артисты различных коллективов региона, а также участники ансамблей, объединивших членов союза пенсионеров Камчатки.

Напомним, союз пенсионеров Камчатки образован 27 февраля 1992 года с целью защиты законных прав и интересов пенсионеров. Организация принимает активное участие в политической жизни края, в избирательных кампаниях и во всех общественно значимых мероприятиях региона. Члены организации проводят активную культурно-массовую работу, организовывают досуг, ведут различные клубы по интересам. Отдельное внимание уделяют работе с подрастающим поколением. Пенсионеры посещают школы и детские дома, проводят с детьми совместные праздники и творческие вечера. Председатель краевого правления камчатского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» – Надежда Бутова.