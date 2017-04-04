Фестиваль НХЛ в Сочи – это круто!

Фестиваль НХЛ в Сочи – это круто!

С 4 по 16 мая в Сочи проходил 6-й Всероссийский фестиваль хоккея – чемпионат сезона 2016–2017 среди 155 любительских команд Ночной хоккейной лиги со всех уголков нашей огромной России (73 региона).

Система проведения фестиваля – обеспечение участников питанием и бесплатным жильем с отличными бытовыми условиями, доставкой на каждую игру туда и обратно – все было организовано на высоком уровне безо всяких сбоев. В ходе турнира команды боролись между собой, обменивались информацией, поддерживали друг друга вместе со своими группами поддержки, где были и жены игроков, их дети и родители, и просто болельщики из регионов.

Сразу бросалось в глаза то, что практически каждая команда-участник имела за плечами огромную поддержку властей, администраций и правительств своих регионов: игроки были отлично экипированы хоккейной формой, одеты в одинаковые яркие спортивные костюмы, шорты, футболки, кроссовки и бейсболки. На одежде спортсменов красовались эмблемы команд, фирм или предприятий-спонсоров, наименования регионов, номера игроков. У хоккеистов просматривалась гордость за свой регион. Они знали и чувствовали, что за них болеют и любители хоккея, и руководители их городов, краев и областей, информировали их о своих спортивных результатах. Было очень приятно все это видеть.

Игры проводились в 8 дивизионах: Лига Чемпионов, Лига Будущих Чемпионов, Лига Мечты, Лига Мечты – малый кубок, Лига Надежды, Лига Надежды – малый кубок, Кубок Большого Шлема и «Амазонки» (турнир женских команд).

Уровень спортивного мастерства игроков команд был очень высокий, с отличной ледовой и физической подготовкой, комбинационной игрой и прекрасным видением поля. Чувствовалось, что большинство команд прошли серьезную подготовку к этому фестивалю, а в итоге смотреть ледовые баталии чемпионата можно было с большим удовольствием. Фестиваль НХЛ – самый масштабный спортивный проект страны – стал настоящим праздником российского хоккея, и год от года интерес к нему растет. Неотъемлемой частью программы фестиваля стал и гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием Президента РФ Владимира Путина.

Наша Камчатка была представлена в этом году уже двумя командами: в дивизионе 40+ – «Русский двор» из краевого центра (Лига Чемпионов, 64 команды-участницы), в дивизионе 18+ командой «Звезда» из Елизова (Лига Надежды – малый кубок, 8 команд-участниц). Как можно охарактеризовать уровень игры наших команд? Увы, как недостаточный и неполноценный. Во-первых, наш край – самый отдаленный, разница 9 часов, более 12 часов авиаперелета. «Русский двор» прилетел в Сочи 2 мая вечером, а 4 мая в 10 утра игроки уже вышли на поле. «Звезда» прибыла в Сочи вечером 9 мая, а 11-го в 10 часов утра – уже игра. Говорить об адаптации и элементарном отдыхе не приходилось. Играли каждый день. В первых двух играх многие игроки выглядели вялыми, с замедленной реакцией, биологический ритм был нарушен. Все это сказывалось на качестве и результатах игр.

Очевидно, что камчатским игрокам следует прилетать в Сочи за 4–5 дней до начала игр, чтобы акклиматизироваться и хотя бы покататься. Об этом надо просить руководство НХЛ. Второй фактор, который мешал нашим командам играть достойно в первых играх, – это, конечно, переход на стандартные большие хоккейные коробки с наших нестандартных. Качество льда совсем другое, и другой отскок шайбы от борта. Ко всему этому надо было привыкнуть, и к концу турнира наши игроки более-менее освоились, почувствовали игру, и это сразу сказалось на результате, команды стали выигрывать. Кроме того, уровень и качество судейства на фестивале также совсем другой.

Команда «Русский двор» под руководством Александр Фролова провела 6 игр, в первых двух уступила со счетом 0:7 и 1:5, третью выиграла 4:3, в четвертой уступила 3:4 по буллитам, а в переходных играх пятую и шестую встречу выиграла со счетом 7:1 и 8:2. Учитывая, что по составу «Русский двор» был более возрастным, можно считать выступление команды удовлетворительным. Казаков и Кочетов забили по 4 шайбы, Коваленко и Щеглов по 3, Самардак и Ефименков по 2, а Фролов, Царев, Андриенко, Шелудков и Перунов по одной шайбе. Большим объемом работы, подвижностью, огромным желанием забить шайбу отличался Александр Щеглов, который вместе с вратарем Дмитрием Гредюхой были лучшими в команде. По сравнению с прошлогодним выступлением прибавили в игре Коваленко и Самардак.

Команда «Звезда» под руководством Василия Васина выступала всего двумя пятерками против трех у соперников и провела 5 матчей. В своей группе она проиграла все три игры со счетом 4:6, 2:4, 1:3. В переходных с «Аланией» выиграла 10:2, а в борьбе за пятое место из восьми выиграла по буллитам 4:3 у «Легиона 2» (Симферополь), которому уступила в первой игре. Лучшим игроком показал себя Алексей Семендяев: в свой день рождения, 14 мая, в игре с «Аланией» он сделал хэт-трик, а всего у него 6 забитых шайб и несколько голевых передач. У Сафонова и Максимова по 3 шайбы, у Простакишина, Жука и Юргина по 2, у Гарбузюка – 1 шайба. Отлично и надежно провел все игры вратарь Павел Костенко.

Игру команды «Звезда» с двумя пятерками можно оценить положительно, учитывая наши условия подготовки. Во многих регионах внутренние чемпионаты проводятся давно в дивизионах 40+ и 18+ весь сезон, отбираются лучшие команды. Также и на Камчатке надо проводить свои игры, необходимо готовить и судейский корпус на должном уровне, с учетом всех изменений.

Но главной проблемой для нашего камчатского хоккея было и остается отсутствие хотя бы одной стандартной закрытой от непогоды хоккейной коробки! Без этого ждать успешных выступлений и побед не приходится. В соседнем Сахалине построены уже 6 крытых катков, и на фестиваль НХЛ область выставила четыре команды. Неужели наш рыбный край, который гордится миллионными уловами, не в состоянии осуществить этот проект и построить коробку с участием социально ответственного рыбного бизнеса? Денег на поездку в Сочи в регионе сумели найти всего для одной команды «Русский двор», и то в один конец. Обратно хоккеистам, которые защищали честь Камчатки, можно было добираться хоть на оленях. Только благодаря спонсорской помощи предпринимателей Николая Воронова, Николая Трошина и Сергея Ю выезд обеих команд состоялся. Спасибо им за любовь к хоккею и родному краю.

Хочется сказать огромное спасибо и камчатской группе поддержки, семьям Алексея Исаева, Алика Босулаева, Игоря Байдина, Максима Самардака, Татьяне Поздняковой и Татьяне Смирновой из Елизова – нашим преданным болельщикам и болельщицам.


Евгений КОРОЛЕВ, ветеран спорта России

«Русский двор» и группа поддержкиКоманда «Звезда», г. Сочи
хоккей
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