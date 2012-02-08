Более 100 тысяч камчатцев – пользователи портала госуслуг

Более 100 тысяч камчатцев – пользователи портала госуслуг

Камчатцы активно обращаются за получением государственных услуг в электронном виде. На едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрированы уже более 100 000 жителей региона в возрасте от 14 лет. Об этом сообщили в агентстве по информатизации и связи края.

Регистрация на портале госуслуг (в ЕСИА) и единая учетная запись позволяют гражданину получить доступ к множеству электронных услуг и сервисов. В их числе личный кабинет налогоплательщика, который дает возможность узнать и оплатить налоги, подать декларацию 3-НДФЛ, получить налоговый вычет без посещения налоговой инспекции. Портал открывает доступ к личному кабинету Пенсионного фонда России: граждане могут в электронном виде подать заявление о назначении пенсии, единовременной выплате пенсионных накоплений, записаться на прием, получить информацию, сказали в агентстве. Регистрация на сайте госуслуг также необходима всем желающим получить дальневосточный гектар на портале надальнийвосток.рф.

В январе пользователи портала госуслуг получили возможность оплаты государственных пошлин со скидкой 30 процентов. Зарегистрироваться на портале госуслуг (в ЕСИА) можно самостоятельно с помощью компьютера или смартфона либо в любом МФЦ.

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