Новоселье в Козыревске

В поселке Козыревске Усть-Камчатского района сданы в эксплуатацию два 12-квартирных дома. Ключи от нового жилья торжественно вручили 24 семьям, сообщили в министерстве строительства края.

Программа по переселению жителей региона из аварийного жилфонда действует на Камчатке с 2013 года, в новое жилье переехалиболее тысячи человек. В Усть-Камчатском районе за эти годы построены два 12-квартирных дома – в поселке Ключи, четыре 12-квартирных дома, включая два новых, – в поселке Козыревске, еще два на 20 и 30 квартир – в Усть-Камчатске,напомнили в министерстве.

С новосельем обладателей новых квартир поздравили глава Усть-Камчатского района Павел Кошкарев и глава Козыревского сельского поселения Ирина Байдуганова. Перерезав красную ленту, представители власти пригласили новоселов войти в дома.

«От радости на глаза наворачиваютсяслезы. Я столько намучилась в своей старой квартире и еще несколько лет назад даже мечтать не могла о том, что смогу переехать в новостройку. Но это свершилось, и я безмерно счастлива! А какая замечательная планировка у моей новой квартиры! Огромное спасибо правительству края за этот счастливый момент в моей жизни!»– поделилась впечатлениями жительница Козыревска Ольга Курова.

Новостройкам присвоены адреса: ул. Советская, 71 и ул. Комсомольская, 55. Дома построены из каркасно-панельных блоков. С учетом природно-климатических условий района было дополнительно произведено утепление наружных стен здания. Расчетная сейсмичность строений – 9 баллов. Гарантийный срок на дома, согласно договорам, составляет 5 лет.