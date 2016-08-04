Лосось и браконьеры: Усть-Большерецкий район

Рано утром 30 мая оперативной группой Северо-Восточного ТУ Росрыболовства совместно с внештатными инспекторами было изъято около 300 кг весенней нерки на реке Амчагача в Усть-Большерецком районе. Браконьеров задержать не удалось. Бросив лодки с добытой рыбой, они скрылись. Незарегистрированные плавсредства вместе с моторами Yamaha-200 и Yamaha-85 доставлены в оперативный отдел управления на хранение. Проводится административное расследование.

Официальный старт путины в Усть-Большерецком районе будет дан только в середине июля. Однако, как сообщили в ассоциации «Река Большая», браконьеры уже выставляют сети «на пробу». В связи с этим общественные инспекторы ассоциации приступили к патрулированию водоемов.

«В этом году в Усть-Большерецком районе будет выставлено 15 постов, патрулировать реку будут 32 общественных инспектора, – рассказал председатель ассоциации «Река Большая» Эмиль Шайхов. – Инспекторы в основном приглашены из других регионов. Это связано с тем, что у местных жителей может возникнуть соблазн раскрыть родственнику или знакомому служебную информацию, например, о маршрутах патрулирования. У иногородних же такого соблазна в принципе быть не может».

Все инспекторы обеспечены техникой и экипировкой, прошли обучение, необходимое для предупреждения незаконного промысла рыбы. Общественные инспекторы работают в тесном взаимодействии со специалистами пограничного управления по восточному арктическому району, Северо-Восточного территориального управления ФАР, управления МВД по Камчатскому краю.

«Река большая и ее притоки – это сотни километров. И, конечно, государственных инспекторов не хватает, чтобы контролировать такую площадь. Здесь помощь общественников очень кстати, – рассказал старший государственный инспектор СВТУ ФАР по Усть-Большерецкому району Игорь Бранько. – Еще один большой плюс – современная техника, которой обеспечивает ассоциация своих инспекторов. Эта техника позволяет не отставать от браконьеров, оснащенных по самому последнему слову».