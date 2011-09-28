Когда отключат тепло?

Специалисты управления городского хозяйства администрации ПКГО ведут постоянный мониторинг среднесуточной температуры воздуха, от которой зависит дата окончания отопительного сезона.

Отопительный сезон в Петропавловске-Камчатском будет завершен, как только среднесуточная температура на улице в течение 5 дней будет держаться на отметке выше +8 градусов.

За минувшую неделю необходимый уровень в +8 градусов зафиксирован не был. В понедельник, 29 мая, воздух прогрелся до +6,2 градуса, 30 мая среднесуточная температура составила +4,7.

Добавим, в настоящее время готовятся графики отключения горячей воды в районах Петропавловска в летний период. В ближайшее время они будут опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Петропавловска-Камчатского.

отопительный сезон
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