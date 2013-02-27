Социальное такси появилось в селе Тиличики

В селе Тиличики Олюторского района появилось социальное такси. Это стало возможным благодаря реализации программы «Доступная среда» в Камчатском крае. Об этом рассказали в региональном министерстве социального развития и труда.

Специальный автомобиль, оснащенный специальным подъемным оборудованием и приспособленный для комфортной перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, был приобретен за счет средств краевого бюджета еще в прошлом году. Как только позволила речная навигация, спецтранспорт был доставлен на место назначения. Служба функционирует на базе отделения социального обслуживания Олюторского района при Елизовском комплексном центре социального обслуживания населения, сообщили в министерстве.

Там отметили, что воспользоваться услугой службы «Социальное такси» абсолютно бесплатно могут ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающие их лица. Также предусмотрена скидка 50 процентов для многодетных семей, инвалидов 3-й группы, реабилитированных лиц и граждан, пострадавших от политических репрессий.

Напомним, служба «Социальное такси» была создана в 2012 году в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Доступная среда». Теперь на Камчатке действует 7 автотранспортных средств, предназначенных для работы службы, – в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и Олюторском муниципальных районах. В течение 2016 года услугами службы воспользовались 4 768 человек.