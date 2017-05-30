Десятка злостных должников – худших потребителей энергоресурсов

10 худших потребителей энергоресурсов края выбрало ПАО «Камчатскэнерго» в ходе регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» по итогам 2016 года.

В основном это управляющие организации, накопившие многомиллионные долги. На протяжении всего 2016 года руководители данных компаний крайне нерегулярно оплачивали потребленные тепловую и электрическую энергию и нарушали условия договоров энергоснабжения.

Первую строчку второй год подряд занимают предприятия ООО «Мой дом», ООО «Мой дом – ПК», общий долг которых к началу 2017 года превысил 260 миллионов рублей. Это при том, что в управлении находится чуть более двух десятков домов. Вся оплата, поступившая от них, – исключительно по исполнительным листам, в отношении компаний продолжается процедура банкротства, долг продолжает расти и на май 2017 года составляет 291,3 млн рублей.

Также в рядах злостных неплательщиков – «МИГ-ЖКХ», «Управдомус», «ЕГУК ЖКХ», «Омега», «Дом Петра и Павла», УК «Камчатка», «ЕГУК ПК», которые весь 2016 год рассчитывались за потребленные свет и тепло крайне нерегулярно и в основном по решению суда. За первые месяцы текущего года их долг только вырос, у некоторых значительно: по состоянию на май 2017 года УК «Камчатка» должна 97,5 млн рублей (долг вырос на 17 млн рублей).

Попало в рейтинг и предприятие, подведомственное Министерству обороны РФ, – ОП «Камчатское» АО «ГУ ЖКХ» с долгом на начало 2017 года более 80 миллионов рублей.

Рейтинги лучших плательщиков и злостных должников будут размещены на официальном сайте проекта – nprating.ru.