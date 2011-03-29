Детей и молодёжь «отдали» министерству образования края

Внесены изменения в структуру правительства Камчатского края. Нововведения коснулись двух министерств, названия которых были изменены в связи с пересмотром их полномочий. Об этом сообщила первый вице-губернатор края Ирина УНТИЛОВА.

С 1 июля функции по координации работы в сфере молодежной политики и вопросы организации оздоровительной кампании от министерства спорта и молодежной политики края переходят к министерству образования и науки региона.

«Решение об этом принято в целях оптимизации структуры правительства края. Тем самым мы выстраиваем нашу работу в логике федеральных органов исполнительной власти. Росмолодежь находится в ведении Минобрнауки России. Ему сейчас переданы и все полномочия в сфере оздоровления и отдыха детей. В связи с этим принято решение и на краевом уровне внести соответствующие изменения, – пояснила Ирина Унтилова. – Полномочия наших министерств в вопросах воспитания подрастающего поколения всегда пересекались, но были распределены между разными возрастными группами. Один орган отвечал за работу с детьми и подростками, другой – молодежью. Теперь все объединено в одном министерстве. Необходимые организационные процедуры уже проведены».

С 1 июля в структуре органов исполнительной власти края будет действовать министерство образования и молодежной политики, а также министерство спорта.

«В соответствии с этими изменениями 11 июня на сессии Законодательного Собрания края депутатский корпус утвердил и новые наименования должностей руководителей исполнительных органов власти, – добавила Ирина Унтилова. – В состав правительства Камчатского края теперь будут входить министр образования и молодежной политики и министр спорта».