Морвокзал готовится принять первый круизный лайнер

В Петропавловске-Камчатском начались работы по благоустройству территории, прилегающей к новому зданию морского вокзала.

В ближайшее время бригады подрядной организации выполнят асфальтирование проезда и обустройство парковочных зон, приведут в порядок зеленую зону. Соответствующие поручения дал заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь в рамках выездного совещания на объекте.

«Территория площади морвокзала должна развиваться в единой концепции с территорией бывшего завода «Фреза», на которой в будущем расположатся яхтенный клуб, гостиница и другие объекты туристической инфраструктуры. Площадки должны быть оформлены в определенном стиле. Это перспективный проект, который предстоит воплотить в жизнь. В этом году мы выполним временный вариант благоустройства. План первоочередных работ сформирован и находится в активном исполнении, – сообщил Юрий Зубарь. – Здесь уберут весь мусор, выполнят асфальтирование. По завершении работ на привокзальной площади будет изменена схема движения: мы разделим потоки пассажирского транспорта и грузового, который заходит на холодильники. Будут определены парковочные зоны для личного автотранспорта и туристических автобусов».

Кроме того, в ближайшие дни бригады поменяют фасад магазина, расположенного на площади, приведут в порядок разворотную площадку для автобусов регулярного муниципального маршрута.

Благоустройство площади будет завершено к 26 июня – предполагаемой дате захода в порт круизного лайнера «Профессор Хромов». Он станет первым пассажирским судном, принятым у причальной стенки нового морского вокзала.

«В течение недели будет сдан в эксплуатацию 5-й причал морвокзала. Его капитальный ремонт практически завершен, идет укладка последнего слоя асфальта. К приходу первого парохода причал будет готов, – сказал Юрий Зубарь. – Ожидается, что лайнер простоит в порту 2 дня. Его пассажиры будут первыми туристами, которые пройдут через новый пункт пропуска через государственную границу, оборудованный в здании морвокзала».





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края