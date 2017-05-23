На промысле как дома

Профессия газовика не относится к «тепличным». Работники Камчатского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» трудятся вахтовым методом, в непростых климатических условиях, вдалеке от домашнего уюта и заботы родных и близких. Задача Алексея КИРИЧЕНКО, начальника общехозяйственного участка, – обеспечить для промысловиков достойные условия быта. С этой задачей он успешно справляется: сотрудники Общества, трудясь на вахте, чувствуют себя почти как дома.

Алексей родился и вырос на Камчатке. По окончании средней школы поступил в Камчатский государственный политехнический университет, который окончил в 2001 году по специальности «Инженер-механик». «В то время о профессии газовика на Камчатке мало кто задумывался, – вспоминает Алексей. – И я не исключение. Слишком далека была тогда перспектива добычи газа на полуострове».

Почти десять лет Алексей Кириченко трудился по специальности в крупных рыбодобывающих компаниях Камчатки. Затем занимался техническим ремонтом и обслуживанием строительной техники.

В 2010 году началась новая эпоха в энергетике Камчатского края – реализация программы газификации полуострова, и в регионе прочно обосновалось одно из крупных дочерних обществ ПАО «Газпром» – ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Для рациональной и эффективной разработки и эксплуатации Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений было создано Камчатское газопромысловое управление, одно из структурных подразделений добывающего предприятия.

В 2012 году Алексей Кириченко был принят на работу в Камчатское газопромысловое управление оператором АЗС. «Добыча и производство газа на Камчатке открыло для нашего края совершенно новые перспективы, обеспечив стабильность функционирования энергетической отрасли. Я горд тем, что вношу в этот процесс свой посильный вклад, – говорит Алексей. – Работа газовиков нужна Камчатке, как и всей стране. И, что немаловажно, эта работа дает твердую уверенность в завтрашнем дне мне и моей семье».

В 2014 году Алексей перешел на должность заведующего хозяйством, а в 2016 году был назначен начальником общехозяйственного участка.

Пожалуй, это одно из самых ответственных подразделений на газовом промысле. «Обеспечение жизнедеятельности промысла – это ежедневное поддержание чистоты и порядка в жилых комплексах, на производственных объектах, на промышленных площадках. Это также организация питания сотрудников, контроль качества пищи и продуктов питания, организация доставки персонала на работу и домой. И, конечно же, обеспечение досуга сотрудников вне работы», – говорит Алексей Кириченко.

Камчатским журналистам не раз доводилось бывать на промысле. Условия труда и быта газовиков производят сильное впечатление, и не возникает сомнений в том, что забота о сотрудниках здесь на высоте. Здесь действует уютная столовая с богатым и разнообразным, почти домашним меню. Жилые комплексы – чистые, светлые, по-настоящему обжитые, где чувствуется хозяйская рука. После рабочего дня в распоряжении газовиков – отличный спортзал, а виды спортивных занятий – практически на любой вкус. «Безусловно, в этом заслуга высшего звена руководителей Общества и лично начальника Камчатского газопромыслового управления Александра Невмержицкого, – считает Алексей Кириченко. – Я горжусь тем, что наша служба, все мои подчиненные выполняют свою задачу на высший балл, благодаря чему промысловики могут работать спокойно и уверенно вдалеке от дома».

Своим большим достижением за время работы в Камчатском газопромысловом управлении Алексей считает путь, пройденный от простого рабочего до руководителя службы: «Я доказал, что достоин занимать такую должность, и это вдохновляет на очередные профессиональные успехи».

В юбилейный год для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Алексей желает своим коллегам достижения всех целей, которые они ставят перед собой. «Для этого необходимы здоровье и запас оптимизма. Я уверен, что все это у нас есть на долгие годы! Желаю всем, чтобы добыча газа увеличивалась из года в год и чтобы благосостояние нашего края росло и крепло вместе с предприятием».





Мария ВЛАДИМИРОВА